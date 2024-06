Alemannia holt Gaudino zurück nach Deutschland

Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen hat sich mit Mittelfeldspieler Gianluca Gaudino verstärkt. Der Sohn des ehemaligen Nationalspielers Maurizio Gaudino kommt vom österreichischen Zweitligisten SV Stripfing/Weiden in die Kaiserstadt. Der 27-Jährige war in den vergangenen Tagen vom TSV getestet worden. Ausgebildet in der Jugend des FC Bayern, schaffte der gebürtige Hanauer 2014 unter Pep Guardiola den Sprung in die Profimannschaft des Rekordmeisters. Später spielte er hauptsächlich in der Schweiz.