Alemannia Aachen: Viel Euphorie und ein Wachmacher

Bei Alemannia Aachen sind Kader und Fans voll und ganz auf das Saisonziel 3. Liga gepolt. Das jüngste 1:4 im Test beim TSV Steinbach Haiger offenbarte allerdings, dass auf den früheren Bundesligisten noch jede Menge Arbeit wartet.

Die Euphorie in Aachen könnte kaum größer sein. Die vielen namhaften Neuverpflichtungen - 15 an der Zahl - und das frühzeitig ausgegebene Saisonziel, ernsthaft um den Aufstieg in die 3. Liga mitspielen zu wollen, dazu der attraktive Gegner zum Saisoneröffnungsspiel am Freitagabend, 28. Juli, unter Flutlicht auf dem Tivoli gegen den Wuppertaler SV, lassen die Vorfreude auf die inzwischen elfte Regionalliga-Saison der Alemannia quasi stündlich steigen. Mehr als 4500 Dauerkarten sind bislang verkauft - und damit schon jetzt mehr als im Vorjahr insgesamt. Hinzu kommen gute zwei Wochen vor dem Anpfiff bereits knapp 4000 verkaufte Tagestickets für das Wuppertal-Spiel, weshalb die Verantwortlichen der Alemannia von circa 15.000 Zuschauern zum Auftakt ausgehen.

"Das motiviert uns bei unserer täglichen Arbeit", fasst Trainer Helge Hohl die Stimmung am Tivoli zusammen, um gleich darauf zu warnen: "Uns ist natürlich bewusst, dass die Saison alles andere als ein Selbstläufer wird. Das wird ein brutal schwieriger Weg, denn es gibt genügend andere Teams mit ähnlichen Ambitionen wie wir."

Wie berechtigt die Warnung ist, zeigte sich nur wenige Stunden nach diesen Worten, als die Alemannia ihr sechstes Testspiel gegen den TSV Steinbach Haiger, ein mindestens ebenso ambitioniertes Regionalliga-Team aus dem Südwesten, sang und klanglos mit 1:4 verlor. "Wir haben noch viel Arbeit vor uns", bilanzierte Hohl nach dem Spiel im Gespräch mit der "Aachener Zeitung". "Dieses Spiel sollte uns alle wach machen."

Neuzugänge mit Trainingsrückstand

Grundsätzlich ist der 31-jährige Coach dennoch zufrieden mit seinem Team und dem Stand der Vorbereitung. Aber das sage vermutlich jeder Trainer zwei Wochen vor Saisonbeginn, räumt er ein. Die Enttäuschungen kämen schließlich noch. "Aber zum Glück haben wir bislang keine muskulären Verletzungen", lediglich Lars Oeßwein nach seinem Kreuzbandriss und Neuzugang Sascha Marquet, der Achillessehnenprobleme von Fortuna Köln mitgebracht habe, fallen derzeit aus. Außerdem hätten die letzten beiden Neuverpflichtungen Dustin Willms (Fortuna Köln) und Cas Peters (FSV Frankfurt) noch Rückstand im Mannschaftstraining.

Ansonsten zeigten alle Neuen eine "hohe Eigenmotivation", verfügten über ein "hohes Fitnesslevel" und verfolgten selbst "hohe Ziele", so Hohl - wie die Alemannia auch. Und beim 3:1 im Test gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen habe seine Mannschaft bereits ihr Potenzial gezeigt.

Hohls Grundidee bleibt trotz runderneuerten Kaders übrigens gleich. Er will aus einer 4-3-3-Grundordnung die Gegner stressen, hoch anlaufen und dominant auftreten. Ob das gelingt, werden noch vier weitere Tests zeigen, bevor es dann am 28. Juli ernst wird - gegen den Wuppertaler SV.