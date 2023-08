Alemannia Aachen sucht Trainer mit "klarer Handschrift" und "gewisser Härte"

Alemannia Aachen hat sich nach der 1:4-Pleite in Oberhausen früh in der Saison von Trainer Helge Hohl getrennt. Der neue Coach soll ein klares Profil mitbringen und in den nächsten Wochen vorgestellt werden.

So war das alles nicht geplant beim selbsternannten Aufstiegsaspiranten Alemannia Aachen: der holprige Saisonstart mit nur vier Punkten nach vier Spielen nicht, die desolate Leistung beim 1:4 am Freitagabend in Oberhausen nicht, und die Reaktion darauf erst recht nicht. "Wir wollten das alles nicht", fasst Aachens Sportdirektor Sascha Eller zusammen. "Wir wollten den Trainer nicht entlassen. Wir wollten nach Oberhausen fahren, dort gewinnen und dann mit dem Trainer weiterarbeiten." Doch daraus wurde nichts. Alemannia Aachen hat nur wenige Stunden nach der noch schmeichelhaften 1:4-Pleite bei RWO Trainer Helge Hohl und Co-Trainer Gabriele Di Benedetto am Samstagmorgen entlassen.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: "Ich glaube jeder hat gesehen, dass alle vier Spiele von uns nicht richtig gut waren." In den ersten drei Spielen habe die Mannschaft immer in der zweiten Halbzeit nicht mehr die nötige Leistung auf den Platz gebracht, und im vierten Spiel überhaupt keine Leistung mehr gezeigt, bilanziert Eller. "Das ist eine Rückwärtsbewegung, und da müssen wir reagieren." Und das hat die Alemannia nun getan.

Interimsweise wird Ex-Profi Reiner Plaßhenrich mindestens für die nächsten zwei Spiele die Mannschaft übernehmen, parallel würden Gespräche mit möglichen Trainerkandidaten geführt, kündigt Eller an. Hohls Nachfolger müsse "eine klare Handschrift haben, eine gewisse Härte mitbringen, aber auch wissen, dass der Kader ein hohes fußballerisches Niveau hat", umschreibt der Sportdirektor die Anforderungen."Wir haben den Verein lächerlich gemacht"

Doch von alledem war in der bisherigen Saison nur wenig und in Oberhausen dann gar nichts mehr zu sehen. "Wir haben den Verein lächerlich gemacht, wir haben die Fans lächerlich gemacht, das war heute eine absolute Katastrophe", rang ein sichtlich konsternierter Mannschaftskapitän Bastian Müller unmittelbar nach Abpfiff um Fassung.

Dort war das Spiel schon zur Pause entschieden. Beim Stande von 0:4 begann Aufsichtsratsvorsitzender Marcel Moberz damit, ein Treffen der Gremien nach dem Spiel zu organisieren - mit dem bekannten Ergebnis. "Das hat ja auch mit unserer Glaubwürdigkeit zu tun", sagt Moberz nach einer langen Nacht. Die ambitionierten Ziele seien klar formuliert, aber der Abwärtstrend nicht zu übersehen. Nun sei natürlich die Mannschaft gefordert, ihr Spielvermögen zusammen mit einer regionalligatauglichen Härte auf den Platz zu bringen. "Jedes Ballett hatte mehr Härte als wir in Oberhausen", stellt Moberz unmissverständlich fest.

Der Aufsichtsratschef und Geschäftsführer Eller hatten den damaligen Sportdirektor Helge Hohl erst vor zehn Monaten nach der Trennung von Fuat Kilic auf die Trainerbank am Tivoli gesetzt - zunächst interimsweise, ab Dezember des vergangenen Jahres dann fest. Schon damals begründete man die Entlassung des beliebten Kilic mit dem Blick auf die Aufstiegsambitionen in diesem Jahr. Man wolle sich nicht vorwerfen lassen, zu spät zu reagieren, hieß es. Dieser Linie blieb man jetzt treu und sorgt somit für die erste Trainerentlassung in der noch jungen Saison der Regionalliga West. An der Qualität der Spieler bestehe indes kein Zweifel. "Das ist ein Kader, der ganz oben mitspielen kann. Davon bin ich auch heute noch überzeugt", sagt Eller, man müsse nur die Leistung endlich auf den Platz bringen. Und dafür müsse man die richtigen Rädchen in Bewegung setzen.

Nun bewegt sich zunächst mal wieder das Trainerkarussell am Tivoli. Ob es das richtige Rädchen war, wird vielleicht schon das nächste Spiel am kommenden Freitag gegen Schalke II zeigen.