Alemannia Aachen: Präsident Hochscherff tritt zurück

Wechsel an der Vereinsspitze von Regionalligist Alemannia Aachen. Ralf Hochscherff ist als Präsident der Alemannia zurückgetreten.

Bei der Alemannia aus Aachen steht demnächst erneut der Präsident zur Wahl. Ralf Hochscherff trat am Montag zurück. imago sportfotodienst

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST News

Transfers

Hochscherff habe den Verwaltungsrat am Montagabend darüber informiert, dass er aus beruflichen und familiären Gründen das Amt niederlegen werde, schreibt die Alemannia in ihrer Pressemeldung. Den Zeitpunkt zwischen den beiden Spielzeiten habe der bisherige Präsident, hauptberuflich Geschäftsführer eines Pflegedienstleisters, bewusst gewählt, "um keine Unruhe in die kommende Saison zu bringen und den Verein damit zu schützen."

"Das ist äußerst respektabel. Wir haben über anderthalb Jahre gut zusammengearbeitet und sind Ralf für seinen Einsatz sehr dankbar. Weil das Präsidium auf der letzten Jahreshauptversammlung personell verstärkt wurde, kann es Ralfs Rücktritt auffangen. Als Verwaltungsrat haben wir vollstes Vertrauen, dass das verbliebene Team den Verein weiterhin gut führt", so Verwaltungsratsvorsitzender Dieter Lübbers.

Verbesserte Kommunikation

Hochscherffs Amtszeit, die erst im Oktober 2021 begann, sei mit einer deutlich verbesserten Kommunikation zwischen GmbH, e. V. und den einzelnen Abteilungen einhergegangen, heißt es weiter im Text. Präsidium, Aufsichts- und Verwaltungsrat bedanke sich geschlossen für die gemeinsame Arbeit.

In einer zügig einberufenen Videokonferenz wurde Vize-Präsident Andreas Görtges zum kommissarischen Nachfolger gewählt. Wer für ihn als Vize nachrückt, soll zeitnah entschieden werden. Auch sein Posten als Mitglied des Aufsichtsrats werde dann neu besetzt.