Alemannia Aachen im Transferfieber: Winter kommt von Rot-Weiß Oberhausen

Der Donnerstag geht bei Alemannia Aachen so weiter, wie der Mittwoch aufgehört hat: Mit einem Neuzugang, der an den Tivoli zurückkehrt. Nun in der Hauptrolle: Nils Winter von Ligakonkurrent Rot-Weiß Oberhausen.

Alemannia Aachen arbeitet mit Hochdruck an einem schlagkräftigen Kader für die kommende Saison: Nachdem am Mittwoch die Transfers von Sasa Strujic und Robin Afamefuna fixiert wurden, gab die Alemannia tags darauf den nächsten Sommerneuzugang bekannt: Nils Winter wechselt von Rot-Weiß Oberhausen an den Tivoli, dessen Verpflichtung schon seit einigen Tagen heiß gehandelt wurde.

Den 29-jährige Rechtsverteidiger, der in Wolfsburg geboren wurde, verbindet mit seinen beiden anderen zukünftigen Teamkollegen, dass sie nicht das erste Mal das schwarz-gelbe Trikot tragen werden. Winter spielte nämlich schon zwischen 2015 und 2018 für Aachen, insgesamt 85-mal in der Regionalliga West. Über die SV Elversberg ging es nach Oberhausen, wo der Defensivmann bislang 88 Viertliga-Partien aufsummierte.

"Ein dynamischer Spieler"

Sascha Eller, Geschäftsführer der Alemannia, sagt in einer Meldung über den Neuzugang, der mit dem VfL Wolfsburg 2011 Deutscher A-Jugend-Meister wurde: "Nils hat in den letzten Jahren in der Regionalliga West konstant ein Topniveau gezeigt. Er ist ein dynamischer Spieler mit viel Drang nach vorne und hat bei uns in der Vergangenheit auch im jungen Alter schon Führungsqualitäten bewiesen."

Der Kontakt sei in all den Jahren nie abgerissen. Bestätigt auch Winter, der sagt: "Ich wurde bei Alemannia Aachen schon in der Vergangenheit von den Leuten rund um den Verein herzlich aufgenommen, fühle mich darüber hinaus durch meine Patenkinder, die hier in der Region leben, sehr heimisch." Ambitionen bringt der Rückkehrer auch mit zum ehemaligen Bundesligisten: "Ich sehe, dass in Aachen etwas passiert, und bin voller Tatendrang, um mit einer geilen Truppe voll fokussiert in die nächste Saison zu gehen."