Alemannia Aachen: Fast schon wie ein Spitzenteam

Bei Alemannia Aachen läuft es derzeit auf und neben dem Platz. Der 3:1-Sieg im Topspiel gegen den SV Rödinghausen hat gleich mehrere Gründe.

Mehr zur REgionalliga West Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Aldin Dervisevic war baff. "Das ist krass", sagt er mit Blick auf die Regionalliga-Tabelle. Und: "Mehr fällt mir dazu nicht ein." Kein Wunder, denn vor einem Jahr hatte der Abwehrmann mit der Alemannia noch im Abstiegskampf gesteckt. Nach dem 3:1-Sieg gegen den SV Rödinghausen am Samstag findet sich der 20-Jährige mit dem Traditionsverein auf Platz 2 wieder.

Krass war auch der Verlauf des Spitzenspiels des Tabellenzweiten beim Dritten, die nach der Partie die Plätze tauschten. Denn in der ersten Halbzeit dominierte nur der SVR. 8:0 lautete das Eckenverhältnis für die Gäste nach 37 Minuten. "Das war das Beste, das ich in dieser Saison auf dem Tivoli gesehen habe", lobte anschließend Aachens Coach Helge Hohl.

Dass es so war, nahm der Interimstrainer der Schwarz-Gelben anschließend auf seine Kappe. Mit einer Dreierkette wollte er den Gästen begegnen, was nicht funktionierte. "Wir hatten überhaupt keinen Zugriff. Das war weit weg von dem, wie wir Fußball spielen wollten", analysierte Hohl. Also opferte er nach nur 30 Minuten Debütant Dario de Vita, den er in seinem ersten Spiel für die Alemannia gleich als Abwehrchef aufgeboten hatte, brachte Lars Oeßwein und stellte auf Viererkette um, was der Wendepunkt im Spiel sein sollte.

Die Stimmung hat uns getragen heute. Helge Hohl, Trainer von Alemannia Aachen

1:1 stand es zu diesem Zeitpunkt nach Toren von Dimitry Imbongo Boele (12.) und Damjan Marceta (14.), was sehr schmeichelhaft für die Gastgeber war. "In der Halbzeit haben wir dann noch mal einige Dinge angesprochen. Und ich habe die Mannschaft gefragt, ob sie bereit sei, weitere Veränderungen vorzunehmen", beschrieb Hohl im Nachhinein. Das war sie offenbar, und spätestens mit den Einwechslungen von Dino Bajric kurz vor und Tim Korzuschek direkt nach der Pause gewann die Alemannia die Kontrolle über das Spiel, frenetisch angefeuert von 11.700 Fans auf dem Tivoli - minus 15 Gäste-Anhänger. "Die Stimmung hat uns getragen heute", bedankte sich Hohl für die Unterstützung. Die Folge war zunächst die verdiente Führung durch Jannis Held (69.) - und als den Aachenern allmählich die Körner ausgingen, doch noch das erlösende 3:1 durch Jannik Mause (90./+1) nach einem Konter.

"Es läuft derzeit einfach", sagte der erneut starke Offensivspieler Mause, ehe er wie Hohl einen außersportlichen Faktor für den neuerlichen Erfolg ins Feld führte: "Bei dieser Unterstützung", sagte also Mause, "bekommt man auch in der 80. Minute noch einmal die zweite Luft."

Ein Spitzenteam ist Alemannia für den siebenmaligen Saisontorschützen indes noch nicht, aber: "Das war heute ein wichtiger Schritt dorthin." Und das Selbstbewusstsein ist nach dem vierten Ligasieg in Folge unter Interimscoach Hohl derzeit ohnehin riesengroß. Bis zur Winterpause sollten weitere Punkte hinzukommen. Schalke II, Kaan-Marienborn, RWO, Düren und Düsseldorf II heißen bis dahin die Gegner.