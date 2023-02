Alemannia Aachen: Ein Sieg, der Ruhe schafft

Nach vier Niederlagen am Stück gewinnt die Alemannia aus Aachen mal wieder. Die Erleichterung ist groß. Doch die Saison ist gelaufen.

Anstrengende Wochen hat die Alemannia hinter sich. Körperlich und mental. Deshalb rückte Aachens Trainer Helge Hohl ausnahmsweise von seinem üblichen Credo ab und verkündete nach dem Spiel gegen Wattenscheid: "Wir sind in einer Phase, in der Ergebnisse über Inhalte gehen." Und das Ergebnis gegen Wattenscheid stimmte, endlich mal wieder. Nach vier Pflichtspielniederlagen in Folge gewannen die Schwarz-Gelben gegen tapfere Gäste mit 3:0. "Entwicklung braucht Ergebnisse, weil sie Vertrauen geben", fasste Hohl nach Abpfiff zusammen. "Und deshalb sind wir heute sehr erleichtert."

Kein Wunder, denn die letzte der vier Pleiten setzte es erst am vergangenen Mittwoch nach 120 anstrengenden Minuten im Pokal-Viertelfinale, das man gegen den favorisierten Drittligisten Viktoria Köln unglücklich mit 0:1 nach Verlängerung verloren hatte. "Das Pokalspiel haben wir schon gemerkt", sagte Aachens Kapitän Marco Müller nach dem Erfolg gegen Wattenscheid. Bei diesem sei einzig der Kopf entscheidend gewesen, so Müller. Den habe man nämlich ausschalten und einfach funktionieren müssen. Und die Alemannen funktionierten - spielerisch bei Weitem nicht brillant und in den durchaus vorhandenen Wattenscheider Drangphasen mit etwas Glück, aber letztlich erfolgreich. Nicht von ungefähr waren es die laufstärksten Alemannen, die an den drei Toren gegen Wattenscheid beteiligt waren. Jannik Mause und Jannis Held trafen zum 1:0 und 2:0 und Kapitän Müller legte zum 3:0 durch Tim Korzuschek auf. "Der Sieg fühlt sich befreiend an", sagte Müller, "weil jetzt vielleicht endlich mal ein bisschen Ruhe einkehrt."

Saison gelaufen

An der Unruhe zuvor waren die Alemannen allerdings auch selbst schuld. Nach einer Serie von neun ungeschlagenen Spielen unter Hohl hatten sich die Tivoli-Kicker selbst in eine aussichtsreiche Verfolgerrolle geschossen. Doch nach deutlichen Pleiten gegen Ligaprimus Preußen Münster (0:4) und den Wuppertaler SV (1:4), einem schwachen Auftritt bei Rot Weiss Ahlen (0:1) sowie dem Pokal-Aus gegen Köln war die Saison für die Aachener praktisch schon gelaufen. Umso mehr hofft deshalb auch Held, dass der Sieg gegen die akut abstiegsbedrohten Wattenscheider "ein bisschen Ruhe gibt, da wir selbst nicht genau wussten, woran es zuvor gelegen hat".

Und Ruhe wird es tatsächlich geben, denn Coach Hohl gab seiner Mannschaft nach den anstrengenden Wochen nun erst mal zwei Tage frei.