Alemannia Aachen: Bakhat kommt aus Düren

Alemannia Aachen legt personell im Aufstiegsrennen der Regionalliga West nach und holt Anas Bakhat aus Düren. Der 23-jährige flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler gehörte zum Stammpersonal des FCD und kam in allen 19 Ligaspielen zum Einsatz (drei Tore). "Als ich selbst vor ein paar Wochen mit Düren hier auf dem Tivoli gespielt habe, war ich von der Wucht der Fans wirklich beeindruckt. Um vor so einer Kulisse für einen traditionsreichen Verein mit ambitionierten Zielen aufzulaufen, dafür spiele ich Fußball", begründet der 23-malige Drittligaspieler seinen Wechsel in die Kaiserstadt.