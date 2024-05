Alemannia Aachen: Backhaus lotst Meyer zu sich

Mit Felix Meyer nimmt die Alemannia aus Aachen einen Defensivmann von Nordost-Regionalligist BFC Dynamo mit in Liga 3.

Mit seinem aktuellen Verein BFC Dynamo wird der Drittliga-Aufstieg nicht klappen für Felix Meyer, verabschiedete sich der DDR-Rekordmeister doch jüngst aus dem Titelrennen der Regionalliga Nordost. Doch da die Alemannia Aachen zugriff, wird der 21-Jährige in der Saison 24/25 dennoch in der dritthöchsten Spielklasse auflaufen.

Der 1,87 Meter große Meyer, ein gebürtiger Leipziger, wurde in der Jugend von RB Leipzig ausgebildet. Im Sommer 2021 folgte der Sprung in den Herrenbereich und zum BFC Dynamo nach Berlin. Dort, in der Regionalliga Nordost, kommt der als Links- und Innenverteidiger einsetzbare Meyer während seiner drei Spielzeiten für den Hauptstadtklub auf 72 Partien, wobei ein Tor und vier Assists in seiner Vita stehen. In der laufenden Runde war der Youngster Stammspieler, lief bislang 29-mal für den BFC auf.

"Großes Entwicklungspotenzial"

"Felix ist ein U-Spieler, in dem noch ein großes Entwicklungspotenzial steckt. Trotz seiner jungen Jahre war er in der Regionalliga bereits zwei Saisons lang Stammspieler bei einem guten Verein. Wir freuen uns auf einen schnellen Abwehrspieler mit einer guten Perspektive", erklärt Alemannia-Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller den Transfer.

"Ich habe die Bilder vom Aufstieg aus Aachen gesehen. Da habe ich schon bemerkt, dass die Fans etwas ganz Besonderes sind. Ich freue mich auf die gute Stimmung hier auf dem Tivoli und darauf, vor den Fans alles zu geben", lässt sich Neuzugang Meyer selbst in der Pressemeldung der Alemannia zitieren. Dass es zur Verpflichtung auch durch Coach Heiner Backhaus kam, ist anzunehmen: Meyer und Backhaus kennen sich aus gemeinsamer Zeit beim BFC, wo der aktuelle Alemannia-Trainer bekanntlich bis September 2023 in der Verantwortung stand.