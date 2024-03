Alem Toskic: "Beste Lösung für den Verein und mich"

Nach einer bislang enttäuschenden Saison hat der RK Celje eine weitreichende Personalentscheidung getroffen.

Der RK Celje benötigt einen neuen Chefcoach, Alem Toskic ist von seinem Amt zurückgetreten. Der frühere Kreisläufer hatte das Team 2021 übernommen und das Team zur Meisterschaft und Spielen in der Champions League geführt.

Die laufende Saison verlief allerdings enttäuschend, in der Gruppenphase der Königsklasse blieb Celje ohne Pluspunkt, in der heimischen Meisterschaft ist man aktuell nur Tabellendritter und im Pokal scheiterte man zuletzt im Halbfinale am Ligakonkurrenten MRK Krka - aktuell Ligafünfter.

"Die beste Lösung für den Verein und mich"

"Die beste Lösung für den Verein und mich persönlich ist im Moment, den Vertrag aufzulösen. Zwei hervorragende Spielzeiten liegen hinter uns, die diesjährige ist nicht nach den Erwartungen und Wünschen verlaufen. Es hat sich in dieser Zeit viel getan und verändert, vor allem in der Besetzung. Gemeinsam mit der Mannschaft haben wir in jedem Moment unser Bestes gegeben", erklärt sich Toskic in einer Vereinsmitteilung.

"Wir haben viele schöne Momente zusammen erlebt, die dreifache Krone im letzten Jahr ist definitiv der Höhepunkt unserer gemeinsamen Reise. In diesem Jahr lief nicht alles nach Plan, deshalb haben wir diese schwierige Entscheidung getroffen. Wir wünschen Alem alles Gute für seine weitere Karriere. Für das Team ist das Hauptziel der Saison in der Meisterschaft ein Platz unter den ersten drei, und ich glaube, dass dieses Team dazu in der Lage ist", so Celjes Vereinspräsident Gregor Planteu.

Bis zum Saisonende soll Klemen Luzar, der neben Celjes Jugendteam auch die Jugendnationalmannschaft trainiert, die Mannschaft übernehmen. Luzar ist ein Eigengewächs des Vereins, begann dort auch schon 2006 seine Trainerlaufbahn. In seiner Karriere arbeitete er auch schon für den RK Maribor Branik und das Jugendteam von Gorenje Velenje, 2019 kehrte er dann zu seinem Heimatverein zurück.

chs