Aleix Garcia: Lieber Königsklasse mit Bayer als Millionen aus der Premier League

Mit Aleix Garcia hat Bayer seinen zweiten Zugang für die neue Saison verpflichtet. Dabei entschied sich der spanische Nationalspieler vom FC Girona nach eigener Aussage nicht für die lukrativste Offerte.

Für 18 Millionen Euro hat Bayer 04 Mittelfeldspieler Aleix Garcia vom FC Girona losgeeist. Ein Transfer, mit dem der deutsche Doublegewinner sich auf der Doppelsechs auf qualitativ hohem Niveau noch breiter aufgestellt hat.

Zwischenzeitlich hakte der Deal, weil West Ham United sich in das Werben um den 26-jährigen Spanier einschaltete. Die Umsetzung der Leverkusener Idee, die auf 20 Millionen Euro festgeschriebene Ablöse des zweimaligen Nationalspielers zu drücken, wurde somit erstmal deutlich erschwert. Dass dies am Ende doch gelang, lag offenbar auch an der klaren Position, die Aleix Garcia einnahm.

"Die Champions League war das Ziel"

Entschied sich dieser doch gegen das mögliche und deutlich höhere Gehalt, das er beim englischen Premier-League-Klub hätte verdienen können. "Ich hatte bessere finanzielle Möglichkeiten, aber die Champions League war das Ziel", erklärte der Sechser gegenüber dem katalanischen Radiosender RAC1.

West Ham United jedenfalls stieg aus dem Poker aus. Und der FC Barcelona, der sich bereits im Winter mit Aleix Garcia beschäftigte, aber die Kaufoption nicht bedienen konnte und wollte, sei nicht konkret auf den Plan getreten. "Ich weiß, dass es Interesse gab", sagte Aleix Garcia, "aber ich weiß: Ein offizielles Angebot gab es nie."

Das Bild von Xabi Alonso war mir wichtig. Die Gespräche mit ihm haben mich überzeugt. Aleix Garcia über Xabi Alonso

Gespräche mit Barças jetzigem Ex-Trainer Xavi habe es demzufolge nie gegeben. Im Gegensatz zu denen mit Leverkusens Double-Trainer. "Das Bild von Xabi Alonso war mir wichtig. Die Gespräche mit ihm haben mich überzeugt", sagte Aleix Garcia und erklärte einen weiteren Aspekt, der ihn gen Leverkusen lenkte: "Sie machen die Dinge sehr gut. Ich hatte ein ähnliches Gefühl wie bei Girona, es ist ein sehr familiärer Verein, aber mehr daran gewöhnt, zur Spitze zu gehören."

Knappe Entscheidung pro Bayer

Der Entschluss, zu Bayer 04 zu wechseln, war dennoch keine einfacher, fühlte sich der Spieler doch seinem Klub und dessen Trainer sehr verbunden. "Es war eine sehr schwierige Entscheidung. Fünf Minuten bevor ich Ja zum Wechsel gesagt habe, habe ich noch mit Trainer Michel gesprochen, denn meine Priorität war es, weiterzumachen", erklärte der Rechtsfuß offen, "aber manchmal laufen die Dinge nicht so, wie man sie sich wünscht."

Offensichtlich war der Profi, der vor neun Jahren zu Manchester City gewechselt war, sich aber erst in der vergangenen Saison zu einem Topspieler entwickelte, bereit, trotz deutlich geringeren Gehalts beim spanischen Überraschungsklub zu bleiben, bei dem er relativ spät sein sportliches Glück fand.

"Es wird eine schöne Saison für Girona und ich wollte dabei sein"

"Ich hatte Anfragen von verschiedenen Vereinen, aber ich habe meinem Berater immer gesagt, Girona nicht zu vergessen und zu versuchen, bis zum Ende zu bleiben, weil es eine sehr schöne Saison ist und ich weitermachen wollte", erklärte Garcia und merkte mit Blick auf die Qualifikation seines nun Ex-Klubs für die Königsklasse an: "Es wird eine sehr schöne Saison für Girona und ich wollte dabei sein. Aber ich bin von der Entscheidung, die ich getroffen habe, überzeugt und gehe erhobenen Hauptes. Es ist ein großer Schritt in meiner Karriere."

Der offenbar ganz im Sinne des FC Girona vollzogen wurde. Merkte Aleix Garcia doch an: "Für Girona ist es wichtig, diese Summe für die nächste Saison und die Zukunft zu erhalten." Also spielt Aleix Garcia kommende Saison in der Champions League - aber eben nicht für Girona, sondern für Bayer 04.