Alderete landet doch noch in Getafe

Herthas Abwehrspieler Omar Alderete lehnte vor vier Wochen einen Wechsel nach Getafe ab und wird nun doch zum spanischen Erstligisten verliehen - inklusive Kaufoption.

Noch vor etwa vier Wochen hatte er den Wechsel platzen lassen, jetzt wechselt Verteidiger Omar Alderete doch noch von Hertha BSC zum FC Getafe nach Spanien. Der Paraguayer wird erneut verliehen, nachdem er vergangene Saison bereits für den FC Valencia in La Liga aktiv war. Getafe hat nun eine Kaufoption. In welcher Höhe, kommunizierte Hertha nicht.

Es ist ein Abgang mit Vorgeschichte: Mitte Juli war zwischen den Klubs nach kicker-Informationen bereits alles klar. Für eine Sockelablöse von etwa vier Millionen Euro und eine Weiterverkaufsbeteiligung jenseits der 30 Prozent hätte der 25-Jährige fest wechseln können. Doch Alderete machte nicht mit - offenbar in der Hoffnung, eine noch bessere Adresse zu finden.

Die Kaufverpflichtung griff nicht

Dieser Plan ging nicht auf, obwohl auch neben Betis Sevilla diverse Klubs Interesse bekundet, aber kein konkretes Angebot abgegeben hatten. Auch Valencia, für das der 1,88 Meter große Defensivmann 29 Ligapartien bestritt, prüfte einen möglichen Kauf. In der Leihvereinbarung mit den Südspaniern hätte bei einem Einzug in den Europapokal eine Kaufpflicht in Höhe von 7,5 Millionen Euro gegriffen, doch der Klub verlor Ende April das Finale der Copa del Rey gegen Betis im Elfmeterschießen und landete in der Liga auf Platz neun.