Alcaraz zieht in Madrid ins Halbfinale ein

Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat beim ATP-Masters in Madrid wieder das Halbfinale erreicht. Der Spanier, der tags zuvor Alexander Zverev glatt in zwei Sätzen bezwungen hatte, schlug am Mittwoch den an Nummer zehn gesetzten Karen Khachanov 6:4, 7:5.

Weiter auf dem Weg zur Titelverteidigung: Carlos Alcaraz. IMAGO/UPI Photo