Alcaraz wirft das Handtuch - Auger-Aliassime baut Mega-Serie aus

Bei der ATP Masters Series in Paris musste Carlos Alcaraz aufgeben, während Felix Auger-Aliassime weiter von Sieg zu Sieg eilt. Novak Djokovic hatte es eilig, Stefanos Tsitsipas trifft am späten Abend auf Tommy Paul.

Carlos Alacaraz ist in Paris im Viertelfinale ausgeschieden - der Spanier musste aufgeben. Im Duell mit dem gerade mal acht Tage älteren Holger Rune aus Dänemark warf der Weltranglistenerste im Tie-Break des zweiten Satzes aufgrund einer Bauchmuskelverletzung sprichwörtlich das Handtuch.

Zuvor hatte der Däne den ersten Satz mit 6:3 gewonnen und lag auch im Tie-Break des zweiten mit 3:1 bereits vorne - Alcaraz hatte sich beim Stand von 3:6, 5:6 bereits behandeln lassen. "Für ihn ist es unglücklich", sagte Rune nach dem Match mit Blick auf die Verletzung seines Kontrahenten, betonte aber zugleich, dass "es ein großartiges Spiel" war.

Rune trifft nun im Halbfinale auf den sich derzeit in absoluter Topform befindlichen Felix-Auger Aliassime. Der Kanadier hatte Frances Tiafoe (USA) beim 6:1, 6:4 eine klare Abfuhr erteilt und seinen 16. Sieg in Serie (!) gefeiert. Der 22-Jährige gewann zuletzt die Turniere in Florenz, Antwerpen und Basel und hat mittlerweile sein Ticket für das große Saisonfinale, die ATP Finals in Turin (13. bis 20. November), bereits in der Tasche.

In Turin soll auch Alcaraz an den Start gehen, doch beim Iberer bleibt nun abzuwarten, ob er beim Turnier der besten acht Tennis-Spieler des Jahres überhaupt wird teilnehmen können. "Es war schwierig für mich, aufzugeben, aber ich hatte die Befürchtung, dass es schlimmer wird. Die Gesundheit steht an erster Stelle", meinte Alcaraz, der zugleich aber seinen überlegenen Gegner lobte: "Holger war heute besser und verdient gewonnen."

Djokovic im Expresstempon - Tsitsipas trifft auf Paul

Vor Turin dreht sich im Tennis aber noch alles um Paris - und da werden am Abend die zwei noch verbliebenen Halbfinalplätze vergeben. Zunächst traf Novak Djokovic (Serbien) auf den aufstrebenden Italiener Lorenzo Musetti und erteilte diesem zunächst eine Lektion. Gerade mal 24 Minuten benötigte der "Djoker", um sich Satz 1 mit 6:0 zu holen. Musettis erster Spielgewinn war dann das 1:1 in Durchgang zwei, zugleich ein Wendepunkt, denn auf einmal war der 20-Jährige da und nahm dem Favoriten auch direkt das Service ab. Mehr als ein Strohfeuer war das aber nicht, denn Djokovic schaltete danach wieder zwei Gänge hoch und gewann das Match schon bald mit 6:0, 6:3.

Den letzten Halbfinalisten ermitteln Stefanos Tsitsipas (Griechenland) und Tommy Paul aus den USA im direkten Duell.

