Alcaraz wird wieder die Nummer 1 - Regen stoppt Zverev

In Rom wurde das Masters am Samstag durch Regen gestoppt. Zuvor gewann Carlos Alcaraz sein Spiel - mit Folgen für die Weltrangliste.

Das deutsche Trio mit Olympiasieger Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann ist am Samstag beim ATP-Masters in Rom vom Dauerregen in der "Ewigen Stadt" gestoppt worden. Während Zverev und Hanfmann ihre Zweitrunden-Begegnungen am Abend erst gar nicht aufnehmen konnten, lag Altmaier im Duell mit dem an Nummer zwölf gesetzten US-Open-Halbfinalisten Frances Tiafoe (USA) beim Stand von 6:3, 3:4 aussichtsreich auf Kurs.

Alcaraz zurück auf Platz 1 der Weltrangliste

Bereits am frühen Abend sorgte Carlos Alcaraz dafür, dass er ab Montag die neue Nummer 1 der Welt wird. Bereits nach dessen Sieg in Madrid war klar, dass der 20-Jährige den langjährigen Tour-Dominator Novak Djokovic auf dem Tennis-Thron ablösen würde, sobald er in beim Masters in Rom sein erstes Match bestreiten würde. Das tat er nun - und er gab sich nicht nur mit der Teilnahme zufrieden, vielmehr schlug Alcaraz seinen Landsmann Albert Ramos 6:4, 6:1 deutlich.