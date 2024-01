Alcaraz vor Leihe zu Juventus

Wie mehrere italienische Medien, darunter die "Gazzetta dello Sport", übereinstimmend berichten, steht Juventus Turin kurz vor einer Leihe von Carlos Alcaraz. Der zentrale Mittelfeldspieler soll bis Saisonende vom FC Southampton kommen, der Tabellenzweite der Serie A soll sich zudem eine Kaufoption in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro sichern. Am Mittwoch soll der 21-Jährige zum Medizincheck in Turin eintreffen.