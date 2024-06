Alcaraz spaziert in drei Sätzen gegen Tsitsipas ins Halbfinale

Carlos Alcaraz hat das Halbfinale bei den French Open in Paris erreicht. Gegen Stefanos Tsitsipas hatte der Spanier weniger Mühe als befürchtet. Denn der Grieche bekam seine Returns nicht in den Griff.

Der Spanier Carlos Alcaraz hat das Halbfinale der French Open erreicht und fordert dort im Duell der Jungstars den künftigen Weltranglistenersten Jannik Sinner. Der 21-Jährige setzte sich in seinem Viertelfinale am Dienstagabend auf dem Court Philippe Chatrier verdient in nur drei Sätzen mit 6:3, 7:6 (7:3), 6:4 gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas durch. Für Alcaraz war es bereits der 50. Sieg bei einem Grand-Slam-Match und der fünfte Halbfinaleinzug bei einem der vier Major-Turniere.

Lediglich im zweiten Satz hatte Alcaraz seine Mühe und musste in den Tie-Break. Dort behielt er aber mit 7:3 souverän die Oberhand. Satz eins und Satz drei dominierte Alcaraz, gleich seinen ersten Matchball verwandelte er mit einem ebenso frechen wie sehenswerten Volley-Stop.

Tsitsipas konnte nur phasenweise Gegenwehr leisten und blieb unter seinen Möglichkeiten. Besonders im Return-Spiel offenbarte der Grieche große Schwierigkeiten. 23 direkt verschlagene Returns waren letztendlich zu viel, um Alcaraz auch nur ansatzweise in Bedrängis zu bringen.

Sinner gegen Alcaraz jüngste Halbfinal-Ansetzung seit Murray gegen Nadal 2008

Zuvor hatte der 22 Jahre alte Sinner mit 6:2, 6:4, 7:6 (7:3) gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow gewonnen und im Anschluss die Nachricht erhalten, dass er durch den Rückzug des serbischen Titelverteidigers Novak Djokovic nach Turnierende zur neuen Nummer eins aufsteigen wird. Sinner wird der erste Italiener an der Spitze der Weltrangliste.

Das Duell am Freitag zwischen Sinner und Alcaraz wird - gemessen am Alter der beiden Spieler - die jüngste Ansetzung bei einem Grand-Slam-Halbfinale seit dem Duell zwischen dem Briten Andy Murray und dem Spanier Rafael Nadal 2008 bei den US Open.