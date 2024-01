Alcaraz spart vor Duell mit Zverev Kraft - Medvedev ohne Probleme

Daniil Medvedev schaltete Nuno Borges (Portugal) aus und steht im Viertelfinale der Australian Open. Carlos Alcaraz sparte im Achtelfinale Kraft - im Gegensatz zu seinem kommenden Gegner Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz machte im Achtelfinale der Australian Open mit seinem Gegner Miomir Kecmanovic kurzen Prozess. Der an zwei gesetzte Spanier brauchte nur drei Sätze (6:4, 6:4, 6:0) und sparte damit im Gegensatz zu Alexander Zverev, der gegen Cameron Norrie über vier Stunden kämpfen musste, wertvolle Kraft.

"Wenn ich so spiele wie heute, werde ich meine Chancen bekommen. Ich freue mich auf das Match", sagte Alcaraz zum Duell mit Zverev.

Medvedev trifft auf Hurkacz

Auch der zweimalige Finalist Daniil Medvedev zog ohne große Probleme ins Viertelfinale ein. Der Weltranglistendritte aus Russland untermauerte am Montag seine Titel-Ambitionen in Melbourne und besiegte den Portugiesen Nuno Borges in rund drei Stunden Spielzeit mit 6:3, 7:6 (7:4), 5:7 und 6:1.

"Ich habe einfach gehofft, dass es nicht über fünf Sätze geht", sagte Medvedev: "Jetzt bin ich sehr müde. Aber das sollte bis zum nächsten Match wieder besser sein."

Im Viertelfinale bekommt es Medvedev mit dem Polen Hubert Hurkacz zu tun. Der an neun gesetzte 26-Jährige gewann am Montag gegen den jungen Franzosen Arthur Cazaux mit 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) und 6:4 und erreichte erstmals die Runde der letzten Acht in Melbourne.

Die weiteren Duelle

Eine Runde weiter ist außerdem Jannik Sinner, der sich gegen Karen Khachanov mit je einem Break mehr pro Satz mit 6:4, 7:5 und 6:3 durchsetzte. Im Viertelfinale trifft der Südtiroler auf Andrey Rublev, der ein Fünfsatz-Match gegen Lokalmatador Alex de Minaur in den Beinen hat.

Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic trifft auf den US-Amerikaner Taylor Fritz, der Vorjahresfinalist Stefanos Tsitsipas aus dem Turnier warf.