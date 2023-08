Alcaraz scheitert in Toronto an "Angstgegner" - Auch Medvedev raus

Carlos Alcaraz befindet sich gut zwei Wochen vor Beginn der US Open noch auf der Suche nach seiner Bestform. Beim Masters in Toronto unterlag er im Viertelfinale Tommy Paul - der einmal mehr seine Vorliebe für spanische Gegner bewies.

Tommy Paul spielt gern gegen Spanier. Das zumindest lässt seine Statistik vermuten: 13 seiner letzten 14 Matches gegen Spanier gewann der US-Amerikaner, schließt man den Erfolg am Freitagabend (Ortszeit) mit ein. Unter diesen 13 Siegen: einer gegen Rafael Nadal, einer gegen Alejandro Davidovich Fokina - und zwei gegen Carlos Alcaraz.

Dem Sieg über den aktuellen Weltranglisten-Ersten in Montreal 2022 ließ Paul nun nämlich ein 6:3, 4:6, 6:3 im Viertelfinale von Toronto folgen. Damit schwimmt Paul, schon vor der laufenden Woche auf Platz 14 der Welt, auf einer Erfolgswelle - und das zwei Wochen vor den US Open in seiner Heimat.

Alcaraz hingegen zeigte eine schwache Leistung und haderte sicht- und hörbar mit sich. "Den kann ich nicht verfehlen", sagte er zwischendurch laut, "so schlechtes Tennis, so schlecht". Nach dem verlorenen ersten Satz warf er seinen Schläger zu Boden. Dinge, die man vom 20-Jährigen eher selten sieht.

"Es hilft, wenn man einen Gegner schon einmal geschlagen hat. Diese Einstellung ist wichtig", sagte Paul nach dem 2:21 Stunden dauernden Match.

Toronto bekommt neuen Turniersieger

Auch der Weltranglisten-Zweite Daniil Medvedev war zuvor im Viertelfinale gescheitert. Gegen den formstarken Alex de Minaur (Nummer 18 der Welt) unterlag er 6:7, 5:7. Damit wartet auf das Masters-Turnier in Toronto ein neuer Titelträger. Alle vier Halbfinalisten haben das Turnier noch nie gewonnen.

De Minaur trifft nun auf Davidovich Fokina, während Paul gegen Jannik Sinner aus Italien antritt. Der hatte Publikumsliebling Gael Monfils 6:4, 4:6, 6:3 niedergerungen.

Top-Duell bei Damen in Montreal

Beim WTA-Turnier in Montreal hat Iga Swiatek mit Mühe das Halbfinale erreicht. Gegen die zuletzt starke Danielle Collins musste sie beim 6:3, 4:6, 6:2 in den Entscheidungssatz. In der Runde der letzten Vier kommt es zum Duell der Weltranglisten-Ersten mit der Dritten Jessica Pegula. Die andere Paarung: Ludmilla Samsonova gegen Elena Rybakina.