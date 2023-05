Alcaraz nachlässig - Tsitsipas locker - Wawrinka emotional

Der erste Mittwoch dieser French Open hielt einige interessante Matches bereit. Während bei den Damen Caroline Garcia enttäuschte, erlebte Stan Wawrinka einen stimmungsvollen Abgang.

Topfavorit Carlos Alcaraz hat bei den French Open trotz einer Schwächephase souverän die dritte Runde erreicht. Der 20 Jahre alte Spanier erlaubte sich am Mittwoch beim 6:1, 3:6, 6:1, 6:2 in 2:25 Stunden gegen den Japaner Taro Daniel nur im zweiten Satz einige Nachlässigkeiten.

Bei böigem Wind zeigten beide auf dem Court Philipp-Chartrier einige spektakuläre Ballwechsel. Der Weltranglistenerste Alcaraz zeigte sich dabei vom ersten Satzverlust im Turnier unbeeindruckt und setzte seinen Weg zum angestrebten zweiten Grand-Slam-Titel nach den US Open 2022 fort. Er trifft nun auf den Kanadier Denis Shapovalov, der auf Position 26 gesetzt ist.

Wawrinka klopft sich aufs Herz

Routinier Stan Wawrinka erlebte einen emotionalen Abgang bei seinen 18. French Open. Der 38 Jahre alte Schweizer unterlag dem Australier Thanasi Kokkinakis mit 6:3, 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 3:6. Zwei Tage nach einem spektakulären Fünf-Satz-Erfolg in der ersten Runde reichte die Kraft nicht mehr für eine weitere Energieleistung. Als der Sieger von 2015 unter dem Jubel der Zuschauer vom Platz ging, klopfte er sich immer wieder aufs Herz.

Als erster der Titelanwärter war der Grieche Stefanos Tsitsipas in die dritte Runde eingezogen. Der Finalist von 2021 bezwang den Spanier Roberto Carballes Baena mit 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. Der 24-Jährige hatte dieses Jahr bei den Australian Open das Endspiel erreicht und wartet noch auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph. Tsitsipas bekommt es nun mit dem Argentinier Diego Schwartzman zu tun.

Garcia wehrt acht Matchbälle ab, aber vergebens

Die französische Hoffnung Caroline Garcia ist in der Damen-Konkurrenz unterdessen früh gescheitert. Die 29-Jährige schied am Mittwoch durch das 6:4, 3:6, 5:7 gegen die russische Tennisspielerin Anna Blinkova bereits in der zweiten Runde aus. Zwar wehrte die an Nummer fünf gesetzte Lokalmatadorin acht Matchbälle ab, musste sich aber nach 2:51 Stunden geschlagen geben.

Blinkova trifft nun auf die Ukrainerin Elina Svitolina, die Storm Hunter aus Australien 2:6, 6:3, 6:1 bezwang. Die frühere Nummer drei der Welt war vergangenes Jahr Mutter geworden und spielt ihr erstes Grand-Slam-Turnier seit der Geburt. Svitolina schwärmte nach ihrer eigenen Partie vom spektakulären Fünf-Satz-Sieg ihres französischen Ehemanns Gael Monfils am Vorabend. "Ich habe es gesehen, habe in meinem Zimmer geschrien", sagte die 28-Jährige. "Es war ein unglaubliches Match."

Sabalenka souverän, Ostapenko schon raus

Mitfavoritin Aryna Sabalenka meisterte auch ihre zweite Aufgabe beim Sandplatz-Klassiker in Paris. Die 25 Jahre alte Australian-Open-Siegerin bezwang im belarussischen Duell Irina Shymanovich mit 7:5, 6:2. Die an Nummer drei gesetzte Amerikanerin Jessica Pegula profitierte nach dem Gewinn des ersten Satzes mit 6:2 von der Aufgabe ihrer italienischen Gegnerin Camila Giorgi.

Die Siegerin von 2017, Jelena Ostapenko, ist dagegen schon raus. Die Lettin unterlag in einem höchst wechselhaften Spiel der US-Amerikanerin Peyton Stearns mit 3:6, 6:1, 2:6.