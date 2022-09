Alcaraz mobilisiert letzte Reserven - US-Open-Sieger gegen Ruud und jüngste Nummer 1

Carlos Alcaraz gewinnt die US Open gegen Casper Ruud. Der 19-Jährige schreibt damit Geschichte.

Der Marathon-Mann der diesjährigen US Open setzt sich die Krone auf - nach drei Fünfsatz-Matches im Achtel-, Viertel- und Halbfinale (allesamt Nightsessions) setzte sich Alcaraz im Finale gegen Ruud durch und siegte in vier Durchgängen: 6:4, 2:6, 7:6 (7:1) und 6:3 hieß es nach 3:20 Stunden.

Damit schwingt sich der erst 19-jährige Spanier auch zur jüngsten Nummer 1 der Welt auf und ist immerhin der zweitjüngste Sieger der US Open - Pete Sampras war 1990 noch etwas jünger, nämlich 19 Jahre und 28 Tage, Alcaraz wurde schon im Mai 19. Zudem führte noch nie ein Teenager die Weltrangliste sein, seine fünf jüngsten Vorgänger (Lleyton Hewitt, Marat Safin, John McEnroe, Andy Roddick und Björn Borg) waren allesamt einen Tick über 20 Jahre alt, als sie den Tennis-Thron bestiegen.

Auch für Ruud wäre der Sieg in Flushing Meadows gleichbedeutend gewesen mit Platz Nr. 1 in der Rangliste, der erste Norweger als US-Open-Champion wäre der 23-Jährige natürlich auch gewesen. So reichte es aber nicht ganz für den Titel, ab Montag wird er als Nummer 2 der Welt geführt.

Erster Satz: Etliche Breakbälle, Alcaraz hat den entscheidenden

Ruud eröffnete das Finale mit einem gefühlten Ass, die ersten Breakbälle hatte dann aber gleich Alcaraz. Zwar konnte der Norweger den Fehlstart noch abwenden, doch eigene Chancen ließ er dann sträflich liegen. Im ersten Aufschlagsspiel des Spaniers hatte er bei 40:15 zwei Breakbälle, doch der Youngster mit den schnellen Beinen wendete den Aufschlagverlust ab. In diesem Rhythmus ging es weiter - beide mussten immer wieder Breakbälle abwehren, ehe dann Alcaraz den ersten Durchbruch schaffte - und auf 3:1 davonzog.

Ruud blieb zwar dran, doch nach 49 Minuten ging der erste Satz mit 6:4 verdient an Alcaraz. Der Spanier spielte einen Hauch variantenreicher, druckvoller und konnte sich in den entscheidenden Momenten auf seine knallharten Schläge verlassen.

Zweiter Satz: Alcaraz verspielt, Ruud macht es mit Länge

Der zweite Durchgang war zunächst ausgeglichen, Ruud brachte seine Aufschläge durch, Alcaraz stand dem in nichts nach. Der Spanier übertrieb es bisweilen mit seiner Vielseitigkeit, spielte in aussichtsreichen Situationen riskante Stopps, die nicht immer erfolgreich waren. Verließ er sich jedoch auf seine Geradlinigkeit, war gegen sein Tempo und extrem frühes in den Ball gehen fast kein Kraut gewachsen. Ruud war darauf angewiesen, dass seine Bälle eine entsprechende Länge hatten, so dass er dem Spanier nicht zu sehr das Diktieren des Spiel-Rhythmus' überließ.

Vor allem in Alcaraz' drittem Aufschlagspiel ging die Rechnung für den Norweger auf - auch weil der Spanier einen leichten Volleyball ins Aus setzte. Beim Breakball zum 4:2 spielte Alcaraz wieder einen etwas lässigen Stopp, den Ruud erlief und nach dem Lob sein erstes Break in diesem Finale zur 4:2-Führung schaffte. Fast hätte Alcaraz direkt per Break zurückgeschlagen, doch stattdessen hämmerte Ruud einen Überkopfball zum 5:2 auf die Linie. Alcaraz haderte mit sich, wirkte weiter zu verspielt und musste mit 2:6 den Satzausgleich hinnehmen.

Dritter Satz: Alcaraz' Kraft schwindet, aber eiskalt im Tie-Break

Der dritte Satz begann für Alcaraz dafür wie gemalt, nämlich mit einem Break. 40:0 führte er, musste ein wenig zittern und machte dann doch mit einem sensationellen Stopp den Punkt zur Führung. Ruud stand damit sofort mit dem Rücken zur Wand, wendete mit großer Mühe ein weiteres Break ab - und kam zum 2:2 zurück. Deutliche Anzeichen von Müdigkeit schlichen sich ins Spiel von Alcaraz, der immer öfter schlecht zum Ball stand und viele "unforced errors" produzierte. Als das Pendel zugunsten von Ruud auszuschlagen schien, kämpfte sich Alcaraz zurück und gestaltete die Aufschlagspiele von Ruud wieder stressiger.

Das galt allerdings nicht für das Aufschlagspiel von Ruud zum 6:5, das der Mann aus Oslo zu null gewann. Es war ein wichtiger Punkt für den Norweger, denn Alcaraz hatte sich zuvor mit ein paar spektakulären Ballwechseln zurück ins Match gekämpft. Ruud hatte gefühlt Oberwasser, nutzte zwei Satzbälle jedoch nicht und musste in den Tie-Break. Dort zeigte Ruud dann brutal Nerven, lag blitzschnell zurück und verlor den Shootout mit 1:7.

Fairer Handshake nach dem Matchball: Carlos Alcaraz (li.) und Casper Ruud. Getty Images

Vierter Satz: Alcaraz' Akku wieder voll und fast keine Experimente

Mit dem ersten Ballwechsel im vierten Durchgang wollte Ruud anzeigen, was ihm im dritten Satz gefehlt hat - nämlich Mut, druckvolle und lange Schläge. Doch die Körpersprache von Alcaraz war nun wieder voll da, nach jedem gewonnen Punkt ballte er die Faust und grüßte emotional in seine Box. Der gewonnene dritte Satz lud den Akku des Spaniers offensichtlich wieder auf, das erste Aufschlagspiel bekam er nach 0:30 dann doch noch durch.

Das Duell blieb ausgeglichen, Alcaraz servierte weiterhin stark, Ruud versuchte, seinen Kontrahenten müde zu spielen. Allein Ruud geriet wieder in die defensivere Rolle, zumal profitierte er nicht mehr von Alcaraz' Experimenten - lässige Stopps waren nun deutlich weniger zu sehen vom Spanier, vielmehr hielt der den Druck hoch und wurde mit dem Break zum 4:2 belohnt. Es sollte das entscheidende Spiel dieses Satzes - und des Matches werden.