Alcaraz mit Mühe ins Achtelfinale

US-Open-Sieger Carlos Alcaraz ist beim ATP-Turnier in Basel mit einiger Mühe ins Achtelfinale eingezogen. Gegen den Briten Jack Draper benötigte er drei Sätze.

Hatte mit dem Briten Jack Draper seine Probleme: Carlos Alcaraz (re.). AFP via Getty Images

3:6, 6:2, 7:5 hieß es am Ende aus Sicht des 19-jährigen Alcaraz, der mit dem knappen Sieg sein zweites Erstrundenaus in Folge vermied. Zu Beginn des Monats war er beim Turnier in Astana/Kasachstan gegen den belgischen Routinier David Goffin ausgeschieden.

Gegen Draper drehte Alcaraz im zweiten Durchgang auf und ließ dem Briten mit seinem druckvollen Spiel kaum eine Chance. Auch im entscheidenden Satz hatte er in den wichtigen Momenten die Nase vorn.

Wer wird Federers Nachfolger?

Beim Stand von 5:5 gelang dem Spanier ein Break, beim anschließenden Aufschlagspiel nutzte Alcaraz seinen dritten Matchball zum Sieg. Nun wartet in der Runde der letzten Acht Adrian Mannarino aus Frankreich oder der Niederländer Botic van de Zandschulp.

Das Hallenturnier in Basel war 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Die bis dato letzte Auflage im Jahr 2019 gewann Roger Federer - damals holte der Schweizer seinen zehnten Titel bei seinem Heimturnier.