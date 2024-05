Alcaraz mit etwas Mühe in Runde drei - Squire und Marterer warten

Carlos Alcaraz hat bei den French Open als erster großer Turnier-Favorit mit etwas Mühe die dritte Runde erreicht. Die Partien von zwei deutschen Startern wurden wegen Regens verschoben.

Steht nach einem Viersatzsieg über den Niederländer Jesper de Jong in Runde drei der French Open: Carlos Alcaraz. IMAGO/ZUMA Press Wire

Der amtierende Wimbledon-Champion setzte sich am Mittwoch in Paris mit 6:3, 6:4, 2:6, 6:2 gegen den frech aufspielenden Qualifikanten Jesper de Jong aus den Niederlanden durch. "Bei diesen Turnieren kann dich eigentlich jeder in Schwierigkeiten bringen", sagte Alcaraz anschließend: "Um den Rhythmus zu finden, war das ganz gut. Ich möchte aber nicht zu viel Zeit auf dem Platz verbringen."

Alcaraz nutzt ersten Matchball

Nach seiner Ellenbogen-Verletzung, wegen der er fast vier Wochen ausgefallen war, spielte Alcaraz erneut mit einer weißen Bandage am rechten Schlagarm. Mit dem mutigen Spiel von de Jong, nur die Nummer 176 der Welt, hatte der Vorjahres-Halbfinalist von Roland Garros vor allem im dritten Satz Probleme. Nach 3:09 Stunden gewann Alcaraz das Match dank eines Vorhand-Fehlers des Niederländers, dem trotz eines weiteren Breaks im vierten Satz am Ende die Kraft auszugehen schien.

Im Kampf um das Achtelfinal-Ticket trifft der zweimalige Grand-Slam-Turniergewinner auf den Sieger des Duells zwischen dem US-Amerikaner Sebastian Korda und Soon Woo Kwon aus Südkorea. Alcaraz zählt trotz seiner jüngsten Verletzung neben dem deutschen Profi Alexander Zverev, dem serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic und Australian-Open-Gewinner Jannik Sinner aus Italien zu den größten Titelkandidaten.

French Open von Regenfällen betroffen

Ursprünglich hätten am Mittwoch unter anderem auch noch die Zweitrunden-Duelle der deutschen Spieler Maximilian Marterer und Henri Squire stattfinden sollen. Da die französische Hauptstadt jedoch von Dauerregen betroffen ist, kann bei den French Open am Mittwoch auf den nicht überdachten Plätzen nicht mehr gespielt werden. Auch für die kommenden Tage sehen die Prognosen wechselhaft aus.

In den beiden überdachten Arenen Court Philippe-Chatrier und Court Suzanne-Lenglen kann der Spielbetrieb derweil aufrecht erhalten werden. Am Abend unter anderem im Einsatz sind noch der am Nummer zwei gesetzte Sinner sowie die Ranglistenerste bei den Damen, Iga Swiatek.