Alcaraz kritisiert ATP scharf: "Unglaublich, dass das passiert"

Carlos Alcaraz ist nicht bekannt dafür, ein schlechter Verlierer zu sein. Nach seiner Niederlage gegen Alexander Zverev zum Start der ATP Finals musste die Wut des Spaniers aber raus.

Wann findet er wieder den Flow? Carlos Alcaraz durchlebt ein kleines sportliches Tief. AFP via Getty Images

Leichtigkeit, Explosivität, mentale Stärke: Der Carlos Alcaraz aus der zweiten Jahreshälfte 2023 kommt in diesen drei Disziplinen nicht an den aus den ersten Monaten des Jahres heran. Schon vor Beginn der ATP Finals war deswegen klar: Zu den Top-Favoriten gehört der Weltranglisten-Zweite in seiner aktuellen Verfassung nicht.

Dass Alexander Zverev ihn im ersten Gruppenspiel knapp schlug, konnte somit nicht als Sensation gelten. Überraschender kamen da schon die Aussagen des stets als fairen Sportsmann bekannten Spaniers nach dem Match.

"Das ist der schnellste Belag des Jahres. Unglaublich, dass das nach so vielen Turnieren auf langsamen Belägen passiert", sagte er. "Ich verstehe nicht, warum das passiert. Wir spielen das ganze Jahr über nie unter Bedingungen wie diesen."

Eine Statistik sagt viel über Alcaraz' fehlendes Selbstvertrauen

Die Diskussion über die unterschiedlich schnellen Bälle und Untergründe auf der Tour läuft schon seit einiger Zeit. Durch Alcaraz' Aussagen dürfte sie noch einmal an Fahrt gewinnen.

Dass die Bedingungen der Hauptgrund für seine Niederlage seien, behauptete der 20-Jährige allerdings keineswegs. "Der Junge hat einfach einen der besten Aufschläge auf der Tour", sagte er anerkennend über Zverev. Doch der Spanier selbst muss auch mit einer Statistik umgehen, die durchaus etwas über sein Selbstvertrauen auf dem Platz aussagt: In vier seiner fünf jüngsten verlorenen Matches gab er den ersten Satz nach "Verlängerung", also mit 5:7 oder 6:7, ab, um dann im zweiten Satz direkt im ersten Aufschlagspiel gebreakt zu werden.

Etwas später hatte Alcaraz übrigens schon wieder seinen Frieden mit den Finals gemacht. "Dieses Turnier ist auf einige Arten anders", schrieb er auf X. "Zum Beispiel kann man das Halbfinale erreichen, obwohl man das erste Spiel verliert. Wir werden am Mittwoch alles geben."