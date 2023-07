Alcaraz erzwingt beim Hopman Cup Entscheidungs-Doppel

Carlos Alcaraz hat das spanische Aus beim Hopman Cup in Nizza abgewendet - und dank eines umkämpften Sieges gegen Borna Coric ein Entscheidungsdoppel herbeigeführt.

Nachdem Rebeka Masarova im Duell Spanien gegen Kroatien 2:6, 1:6 gegen Donna Vekic verloren hatte, stand der Wimbledonsieger unter Druck, musste zwingend gewinnen, um das Aus zu verhindern. Der 20-Jährige traf dann auf einen frech aufspielenden Coric, der sich nach verlorenem erstem Satz sogar den zweiten Durchgang holte. Es ging also in den dritten Satz, den Alcaraz schlussendlich für sich entschied.

Der Weltranglistenerste siegte 6:3, 6:7 (6:8), 10:5 und erzwang damit beim traditionsreichen Mixed-Wettbewerb das entscheidende Doppel am Samstagabend. Dieses muss Spanien gewinnen, soll das Vorrunden-Aus abgewendet werden.

Am Sonntag wartet im Finale das Team aus der Schweiz. Der Hopman Cup wird erstmals seit drei Jahren wieder ausgetragen, insgesamt treten sechs Duos in zwei Dreiergruppen an an - die Gruppensieger erreichen das Finale. Jedes Duell besteht aus zwei Einzelpartien. Steht es nach diesen beiden Begegnungen unentschieden, wird der Gewinner im abschließenden Mixed ermittelt.