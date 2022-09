Alcaraz erreicht Viertelfinale der US Open

Carlos Alcaraz ist in das Viertelfinale bei den US Open der Tennisprofis eingezogen. Der 19 Jahre alte Weltranglisten-Vierte setzte sich am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) in New York gegen den ehemaligen US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien durch.

Um die neue Nummer eins zu werden, muss Carlos Alcaraz mindestens das Finale erreichen. IMAGO/MediaPunch