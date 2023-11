Alcaraz, Djokovic, Zverev? Die ATP-Finals-Teilnehmer im Check

Die besten acht Spieler des Jahres kommen in Turin zusammen, um den Besten zu ermitteln - mittendrin sind mit Boris Becker und Alexander Zverev auch zwei Deutsche. Die Ausgangslage vor den Finals.

Djokovic will alles, was möglich ist

Über Jahre hinweg jagte er Rekorde, inzwischen hält Novak Djokovic beinahe alle Bestmarken im Tennis - satt ist der 36-Jährige aber noch lange nicht. "Ich will jeden Rekord haben und überall gewinnen, wo ich gewinnen kann. Ich hatte nie ein Problem, das zu sagen", sagte Djokovic nach seinem Triumph in Paris-Bercy, wo er seinen 40. Masters-Titel gewann. "Ich habe mich nie verstellt und erzählt, das sei nicht mein Ziel. Solange ich aktiv bin, will ich Siege einfahren und auf höchstem Niveau spielen."

In Turin hat der Serbe zwei Ziele: Das Jahr als Nummer 1 der Welt zu beenden und seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. "Ich brauche nur einen Sieg, um am Saisonende Erster zu sein", weiß Djokovic. Allerdings dürfte der Rekord-Grand-Slam-Champion auf mehr als einen Sieg aus sein. Nicht umsonst sagte er: "Ich nehme, was ich kriegen kann."

2023 war das reichlich: Drei Grand-Slam-Siege (Australian Open, French Open, US Open), zwei Masters-Turnier (Paris und Cincinnati) sowie Adelaide zu Jahresbeginn. Djokovic ist wenig überraschend der große Favorit in Turin, wo er zum siebten Mal triumphieren und sich damit zum alleinigen Rekord-Sieger krönen könnte - derzeit teilt er sich diese Bestmarke mit Roger Federer.

Wie fit ist Alcaraz?

Wie steht's um seine Form? Carlos Alcaraz. IMAGO/HMB-Media

Carlos Alcaraz hat noch eine kleine Chance, das Jahr als Nummer 1 der Welt abzuschließen - dafür muss aber ganz viel zusammenkommen. Das weiß auch der Spanier selbst, der sich von dem Gedanken bereits verabschiedet hat. Ein Vorteil? Womöglich. Alcaraz spielte phänomenal in der ersten Jahreshälfte, gewann auf teils beeindruckende Weise sechs Titel - mit Wimbledon als Höhepunkt.

Danach ging es aber bergab, im Herbst wirkte der Iberer gehemmt, spielte ungewohnt fahrig und schied teils überraschend früh aus - wie etwa in Paris-Bercy, als es ihn bereits in der zweiten Runde gegen den relativ unbekannten Russen Roman Safiullin erwischte.

Anschließend sprach er darüber, dass er sich Gedanken zur Belastungssteuerung machen müsse, da er sich müde fühle. Unbestritten sind die Qualitäten des 20-Jährigen, die Frage ist: Wie fit kommt er nach Turin? Ein Alcaraz in Topform ist auf jeden Fall eine Urgewalt, die kaum zu stoppen ist - und wäre mit Sicherheit eine große Herausforderung auch für Djokovic.

Mit Medvedev ist zu rechnen

In starker Form präsentierte sich zuletzt auch Daniil Medvedev, der sein womöglich bestes Spiel in diesem Jahr im Halbfinale der US Open gegen Alcaraz gezeigt hat. In New York verlor er dann zwar das Finale gegen Djokovic klar, aber der Russe schöpfte darauf frisches Selbstvertrauen, da er zuvor seit seinem Masters-Titel in Rom im Mai und besagten US Open eine ziemliche Schwächephase gehabt hatte.

Insgesamt war 2023 dennoch ein sehr gutes Jahr für den zuweilen recht leicht reizbaren Medvedev, der weiß, wie es sich anfühlt, in Turin die Siegertrophäe in die Luft zu stemmen, hat er doch 2020 das Turnier gewonnen. 2023 gewann der 27-Jährige in der ersten Jahreshälfte fünf Turniere, spielte zuletzt aber in Peking und Wien das Endspiel. Die Form ist da, mit Medvedev sollte in Turin auf jeden Fall gerechnet werden. Kurios: Medvedev hat im Laufe seiner Karriere 20 Titel auf der ATP-Tour gefeiert, ein Turnier zweimal gewinnen konnte er allerdings noch nie.

Zeigte zuletzt in Wien seine gute Form: Jannik Sinner. IMAGO/GEPA pictures

Sinner im Aufwind

Seit Jahren wird Jannik Sinner eine große Zukunft prophezeit, der ganz große Wurf blieb dem 22-Jährigen bisher aber verwehrt. In diesem Jahr gab es aber einen sichtbaren Aufschwung, der Südtiroler bewies in engen Matches oftmals starke Nerven - und belohnte sich mit vier Titeln, darunter das Kanada-Masters in Toronto. Sinner präsentierte sich aber gerade in den vergangenen Wochen in Topform, gewann sowohl Peking als auch Wien und schwang sich zur Nummer 4 der Welt auf. In seiner aktuellen Form ist Sinner für jeden Spieler auf der Tour eine echte Bedrohung.

Rublev kämpft gegen sein Image

In guter Form zeigte sich zuletzt auch Andrey Rublev, der auf hohem Niveau spielte, das aber abermals nicht in Erfolge ummünzen konnte. Der charismatische Russe ist irgendwie der typische Viertelfinalist, bei dem es eben aus irgendwelchen Gründen irgendwie nie bis ganz nach oben reicht. Diesen Nimbus will Rublev loswerden und wird in Turin alles dafür tun, damit ihm das auch gelingt. Seine aktuelle Form spricht für ihn. Ob er seine Halbfinal-Teilnahme aus dem Vorjahr wiederholen oder gar übertrumpfen wird können, bleibt abzuwarten.

Wundertüte Tsitsipas

Als Wundertüte erscheint derweil Stefanos Tsitsipas. Hochveranlagt, aber mental nicht immer auf der Höhe und folglich sich selbst immer wieder im Weg, so oder so ähnlich könnte man die bisherige Karriere des Griechen beschreiben. Aktuell steht Tsitsipas aber nicht mehr ganz so sehr im Rampenlicht, dennoch erreichte der Weltranglistensechste dank konstanter Leistungen die Finals. Dort tritt Tsitsipas jedoch als Außenseiter an, zumal sein Peak in diesem Jahr mit den Finalteilnahmen bei den Australian Open und Barcelona sowie seinem Sieg beim eher zweitklassigen Turnier in Los Cabos (Mexiko) eher auf die erste Jahreshälfte fiel.

Rune konstant inkonstant

Neues Erfolgsduo? Holger Rune und Boris Becker (re.). IMAGO/Bestimage

Mit Spannung erwartet wird der Auftritt von Holger Rune, dem es nie an Ambitionen fehlte ("Ich will die Nummer 1 werden und möchte Grand Slams gewinnen"), dafür aber immer wieder an Konstanz. Im April befand sich Rune auf dem Weg nach oben, gewann unter anderem München und stand in Wimbledon unter den letzten Acht. Danach aber ging es steil bergab: Der 20-Jährige gewann nur eines von acht Matches und befand sich, wie er selbst sagt, "im Nirgendwo".

Danach tat sich der Däne mit Boris Becker zusammen - und es kam rasch zu einem Leistungssprung. In Paris hatte er Djokovic am Rande einer Niederlage, musste sich im Viertelfinale letztlich aber doch in drei Sätzen geschlagen geben. Der 20-Jährige war dennoch zufrieden und dankte Becker. "Er hat sofort ein paar kleinere Veränderungen in meinem Spiel vorgenommen. Und ich spiele besser", meinte Rune.

Spielerisch kann es der Däne mit fast jedem auf der Tour aufnehmen, sein Problem aber ist, dass er in der Vergangenheit konstant inkonstant war. Reine Kopfsache also? Becker wird sicherlich auch auf dem Gebiet der mentalen Stärke weiterhelfen können - und auf die kommt es schließlich an, wenn man konstant auf hohem Niveau spielen möchte.

Zverev will den Augenblick genießen

Zu guter Letzt wäre da noch Alexander Zverev, die deutsche Nummer 1. 2023 war für den 26-Jährigen nach dessen monatelanger Verletzungspause das Jahr des Comebacks - sein großes Ziel war dabei das Erreichen der Finals, die er 2018 und 2021 bereits gewinnen konnte - neben dem sechsfachen Turniersieger Djokovic ist der Deutsche damit der einzige Spieler im Tableau, der das Turnier mehr als einmal gewonnen hat. Das dürfte in den Gedanken des Hamburgers wohl aber eher nebensächlich sein, viel mehr freut sich der Olympiasieger darüber, dass er zurück zu alter Stärke gefunden hat.

Im Juli gewann er sein Heimturnier in Hamburg und sagte damals, dass es sich "wie der erste Titel" angefühlt habe - dabei war es der 20. Titel in seiner Karriere, im September kam im chinesischen Chengdu Nummer 21 hinzu. Und jetzt der dritte Streich bei den Finals? "Ich bin wieder ein Anwärter, das ist etwas, was mir zu Jahresbeginn gefehlt hat", sagt Zverev über sich und stellt klar: "Ich habe wieder diese Mentalität, Turniere gewinnen und einer der Besten sein zu wollen."

Druck verspürt Zverev in Turin aber gar nicht. "Es geht darum, den Augenblick zu genießen. Alleine die Tatsache, einer der besten acht Spieler der Welt zu sein und die Möglichkeit zu haben, sich mit diesen zu messen, ist etwas, was ich sehr genieße. Es ist eine Ehre hier zu sein."