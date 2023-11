Alcaraz besiegt Medvedev glatt - Zverev damit vorzeitig raus

Showdown in der roten Gruppe der ATP Finals: Carlos Alcaraz schlug Daniil Medvedev in zwei Sätzen, erreichte selbst das Halbfinale - und verursachte so das Aus von Alexander Zverev, obwohl beim Deutschen noch ein Spiel aussteht.

Starker Auftritt: Carlos Alcaraz steht im Halbfinale der ATP Finals. IMAGO/LaPresse