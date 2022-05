Alcaraz besiegt auch Djokovic - Zverev fordert Tsitsipas

Nach seinem Sieg über Rafael Nadal zwang Carlos Alcaraz nun auch Novak Djokovic in die Knie - der junge Spanier siegt in einem Dreisatzthriller und erreichte das Finale von Madrid. Am Abend duellieren sich dann Titelverteidiger Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas.

Geballte Faus: Carlos Alcaraz. IMAGO/GEPA pictures