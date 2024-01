Albrecht löst Vertrag in Offenbach auf

Regionalligist Offenbacker Kickers und Julian Albrecht lösen ihren gemeinsamen Vertrag auf. Der heute 22-Jährige wechselte im Sommer 2022 von Hertha BSC Berlin an den Bieberer Berg, wo er in der laufenden Saison für den OFC auf zehn Einsätze kam. Sieben mal stand er dabei in der Startelf. Wohin es den defensiven Mittelfeldakteur zieht, wurde noch nicht kommuniziert.