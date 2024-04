Alberico verlängert in Freiberg

Domenico Alberico wird auch in der kommenden Saison für den SGV Freiberg auflaufen. Der 25-jährige Offensivspieler, der im August 2023 von den Würzburger Kickers nach Freiberg gewechselt war, hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. "Domenico Alberico hat in dieser Saison mit seinen Stärken auf dem Platz überzeugt und sich als wichtiger Bestandteil der Mannschaft erwiesen. Sein Einsatz und seine Leistungsbereitschaft haben dazu beigetragen, dass der SGV Freiberg seine Ziele erreichen konnte", heißt es in der Transfermeldung des Südwest-Regionalligisten.