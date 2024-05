Albas erster Neuzugang: McDowell-White kommt zurück nach Deutschland

Alba Berlin hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Der Aufbauspieler muss eine weite Anreise hinter sich bringen.

Japans Takumi Saito (li.) gegen den künftigen Berliner Will McDowell-White in der WM-Qualifikation. picture alliance / ZUMAPRESS.com

Der 26 Jahre alte und 1,96 Meter große Aufbauspieler Will McDowell-White hat bei Alba Berlin einen Vertrag über zwei Spielzeiten unterschrieben. Dies melden die Berliner am Mittwoch. Der australische Nationalspieler spielte in den letzten vier Saisons für die in Auckland beheimateten New Zealand Breakers in der australischen Liga.

Dabei legte er in der abgelaufenen Saison in 24 Spielen 9,2 Punkte, 4,3 Assists und 3,2 Rebounds in knapp 23 Minuten im Schnitt auf. Zwei aktuelle Alba-Spieler kennen Will bereits: Louis Olinde spielte von 2017 bis 2019 in Bamberg und Baunach mit dem australischen Aufbauspieler zusammen. Yanni Wetzell und der Neuzugang waren in der Saison 2021/22 gemeinsam in 21 Partien bei den Breakers aktiv. Bei den Breakers ging McDowell-White außerdem gemeinsam mit Ex-Albatros Peyton Siva auf Korbjagd.

"Will ist ein sehr interessanter Spieler, dessen Entwicklung ich schon eine ganze Weile verfolge. Er kann werfen und verteidigen - vor allem ist er aber ein guter Passgeber und liest Situationen auf dem Basketballfeld mit hoher Spielintelligenz. Mit diesem Skillset passt er sehr gut in unser Konzept", verriet Sportdirektor Himar Ojeda.

Reise um die Welt

Für McDowell-White geht nach eigener Aussage ein "kleiner Traum" in Erfüllung, den er schon zu Bamberger Zeiten hatte: "Ich freue mich darauf, Teil eines Klubs zu sein, der Jahr für Jahr um die Deutsche Meisterschaft mitspielt." Zwischen 2017 und 2020 spielte er für die Oberfranken, oft auch im Farmteam Baunach Young Pikes, damals in der ProA beheimatet.

Später ging es für die NBA Summer League zu den Houston Rockets, zwei Jahre spielte McDowell-White auch für deren G-League-Ableger Rio Grande Valley Vipers. Im März 2021 folgte dann der Wechsel zu den New Zealand Breakers. Für Australien nahm McDowell-White unter anderem am Asia Cup (2022) und der WM-Qualifikation teil.