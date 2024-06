In den vergangenen Minuten sind die Spanier zwingender geworden - und belohnen sich sofort! Nach einem vertikalen Zuspiel in die albanische Hälfte dreht Dani Olmo auf und legt im rechten Halbfeld in den Lauf von Ferran Torres. Der Mann vom FC Barcelona schiebt die Kugel alleine vor Strakosha am Tormann vorbei ins linke untere Eck. Mithilfe des Pfostens zappelt der Ball im Netz.