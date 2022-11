Alba verliert Overtime-Krimi gegen Lieblingsgegner Belgrad

Basketball - Highlights by MagentaSport 22.11.2022

4:16Alba Berlin unterliegt Roter Stern Belgrad 84:88 und muss damit die sechste Niederlage in Folge in der Euroleague einstecken. Nach neun gespielten Partien kämpfen die Berliner um den Anschluss an die Play-off-Plätze.