Alba verliert erneut - Bayerns Chancen auf Play-offs trotz Sieg gering

Für Alba Berlin läuft es in der Euroleague weiter nicht. Die Niederlage gegen Zalgiris Kaunas ist bereits die 20. Pleite nach 27 Spielen. Auch für die Bayern ist das Erreichen der Playoffs trotz des Sieges weit entfernt.

Alba Berlin hat in der Euroleague die nächste Niederlage einstecken müssen. Am Dienstagabend unterlag der Basketball-Bundesligist daheim vor 8113 Zuschauern dem litauischen Spitzenteam Zalgiris Kaunas knapp mit 63:66 (27:33).

Nach der 20. Pleite im 27. Euroleague-Spiel der Saison bleibt Alba Tabellenschlusslicht. Beste Berliner Werfer waren Maodo Lo, Luke Sikma und Jaleen Smith mit je zehn Punkten.

Die Basketballer des FC Bayern München haben auch ihr nächstes Euroleague-Spiel gewonnen. Gegen Frankreichs Meister Asvel Lyon-Villeurbanne setzten sich die Münchner am Dienstagabend mit 76:72 (38:36) durch.

Bayern muss schon am Donnerstag wieder ran

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri hatte sich in der vergangenen Woche nach zuvor vier Niederlagen in Serie gegen Roter Stern Belgrad durchgesetzt und am Samstag auch das Bundesliga-Spitzenspiel bei Alba Berlin gewonnen.



Bereits am Donnerstag geht es für die Münchner auf der europäischen Basketball-Bühne bei Spitzenreiter Olympiakos Piräus weiter. Mit einer Bilanz von 11:16 Siegen haben die Bayern weiterhin nur noch geringe Chancen auf die Play-off-Teilnahme.

Bester Werfer der Münchner vor 6000 Zuschauern - darunter Asvel-Eigner Tony Parker und Bayern-Klubchef Herbert Hainer - war Nationalspieler Andreas Obst (16 Punkte). Bei den Gästen aus Frankreich war Dee Bost ( 18) der Topscorer.

Alba Berlin - Zalgiris Kaunas/Litauen 63:66 (27:33)

Beste Werfer Alba Berlin: Maodo Lo (10 Punkte), Smith (10), Sikma (10)

Beste Werfer Zalgiris Kaunas/Litauen: Taylor (14), Ulanovas (10)

Zuschauer: 8113

Bayern München - ASVEL Lyon-Villeurbanne 76:72 (38:36)

Beste Werfer Bayern München: Obst (15 Punkte), Seeley 812), Walden (10)

Beste Werfer ASVEL Lyon-Villeurbanne: Bost (18), Lighty 813), Fall (12), Mathews (10)

Zuschauer: 6000