Alba verlängert mit Jung-Nationalspieler Delow

Alba Berlin hat den Vertrag mit dem frischgebackenen Nationalspieler Malte Delow bis 2027 verlängert.

"Einmal Berliner, immer Berliner!" Das meldet Alba Berlin am Mittwoch in Sachen Malte Delow. Der Vertrag mit dem 22-Jährigen wurde langfristig bis Ablauf der Saison 2026/27 verlängert. Also über ein Jahr vor Ablauf des alten Papieres.

Seit 2012 beim Klub

2012 begann der gebürtige Berliner das Basketballspielen in der Alba-Jugend und durchlief von der U 12 bis zur U 19 alle Nachwuchsteams der Hauptstädter. Im Oktober 2019 debütierte der Flügelspieler dann für die Profis.

In der JBBL und der NBBL wurde Delow mit Deutscher Meister, ehe er im Sommer 2021 seinen ersten Profivertrag unterzeichnete. Seither avancierte Delow mehr und mehr zu einer festen Größe im Team von Trainer Israel Gonzalez. Delow wurde bislang dreimal Meister und zweimal Pokalsieger.

Künftig einer der Topspieler

In dieser Saison erzielte der Forward in der BBL bisher sechs Punkte, 2,1 Rebounds und 2,5 Assists in 17,5 Minuten im Schnitt. In der Euroleague sind es durchschnittlich 5,1 Zähler, 2,4 Rebounds und 2,5 Assists in knapp 17 Minuten. Als Belohnung für seine Entwicklung durfte Delow im Februar im EM-Qualifikationsspiel gegen Montenegro sein Debüt im DBB-Team geben.

"Ich freue mich wirklich sehr, meine Karriere bei Alba fortsetzen zu können", sagte Delow und bedankte sich für das Vertrauen des Klubs. Dessen Sportdirektor Himar Ojeda fügte hinzu: "Wir sind sehr glücklich, dass wir den Vertrag mit Malte verlängern konnten. Malte hatte noch ein Jahr Vertrag bei uns. Er entwickelt sich aber weiterhin so toll, dass er in Zukunft eine noch größere Rolle bei uns einnehmen soll." Der Berliner soll künftig "einer der Topspieler" bei seinem Heimatverein sein.