Alba siegt souverän - Bamberg und Würzburg weiter im Formtief

Alba Berlin hält in der Bundesliga Anschluss an Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn. Der Club aus der Hauptstadt wurde am Montag beim 109:79 bei medi Bayreuth seiner Favoritenrolle gerecht.

Kampf um den Ball: Albas Tamir Blatt (li.) und Lukas Sikma (2.v.re.) im Duell mit Martynas Sajus (2.v.li.) und Bastian Doreth. imago images/Peter Kolb