Alba siegt denkbar knapp, Bayern macht's klarer

Alba Berlin feierte in der Euroleague einen denkbar knappen Erfolg über Baskonia Vitoria. Die Bayern machten es indes gegen Panathinaikos deutlich klarer.

Alba Berlin ist in der Euroleague eine große Überraschung gelungen. Der Bundesligist besiegte am Donnerstagabend vor 6545 Zuschauern in der Hauptstadt den spanischen Tabellenführer Baskonia Vitoria-Gasteiz mit 85:84 (54:48). Alba bleibt dennoch am Tabellenende.

Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith 18, sowie Maodo Lo, Louis Olinde und Tamir Blatt mit je elf Punkten. Zu Beginn des letzten Viertels hatte Alba bereits mit zehn Punkten vorne gelegen (80:70). Nach einem 11:0-Lauf für die Gäste führten die Berliner 2,6 Sekunden vor dem Ende mit 85:84. Anschließend vergaben die Spanier den letzten Wurf.

Sechster Saisonsieg für die Bayern

Der FC Bayern München schaffte indes zum Ende der Hinrunde den sechsten Saisonsieg in der Euroleague. Der aktuelle Tabellendritte der Bundesliga gewann am Donnerstagabend in München mit 84:68 (43:28) gegen Panathinaikos Athen.

Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri setzte sich nach ausgeglichenen Anfangsminuten ab und beendete das erste Viertel mit einer 21:11-Punkte-Führung. Auch das zweite Viertel entschieden die Bayern vor 6500 Zuschauerinnen und Zuschauern für sich (22:17), sodass sie mit einem 15-Punkte-Polster in die Halbzeit gingen.

Nach einem knappen Vorteil im dritten Viertel (18:16) konnten sich die Münchner auch einen 23:24-Schlussabschnitt leisten - der Sieg im 17. Euroleague-Spiel der Saison geriet nicht mehr in Gefahr.

Erfolgreichster Werfer bei den Münchnern war vor dem Verfolger-Duell und Topspiel am kommenden Sonntag ebenfalls im Audi-Dome in der nationalen Meisterschaft gegen Titelverteidiger Alba Berlin Augustine Rubit mit 23 Punkten.

Alba Berlin - Baskonia Vitoria (Spanien) 85:84 (54:48)

Beste Werfer Alba Berlin: Smith (18), Blatt (11), Lo (11), Olinde (11), Thiemann (10)

Vitoria-Gasteiz: Henry (19), Howard (17), Thompson (15), Giedraitis (10)

Bayern München - Panathinaikos Athen 84:68 (43:28)

Beste Werfer Bayern München: Rubit (23), Bonga (11), Gillespie (10), Hunter (10)

Panathinaikos Athen: Bacon (18), Williams (14), Wolters (10)

Zuschauer: 6500