Alba schlägt Ludwigsburg - Frankfurt siegt bei Trainer-Debüt

Alba Berlin hat in der BBL die Tabellenführung von den Telekom Baskets Bonn übernommen.

Wieder an der Spitze: Jo Thiemann und Alba Berlin. IMAGO/Eibner

Der Hauptstadtclub gewann am Sonntagabend in der Neuauflage des Halbfinals der Vorsaison bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 83:77 (41:38). Für Alba war es der vierte Pflichtspielsieg in Serie. Bester Berliner Werfer war der überragende Jaleen Smith, der 28 Punkte gegen seinen Ex-Verein erzielte. Maodo Lo kam auf 17 Punkte. Alba und Bonn haben die gleiche Bilanz.

Der ehemalige deutsche Meister Fraport Skyliners aus Frankfurt beendete unmittelbar nach dem Trainerwechsel seine Negativserie und landete einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Die Hessen gewannen im ersten Spiel unter Trainer Klaus Perwas mit 89:84 (42:46) gegen die Niners Chemnitz. Zuvor hatte der Meister von 2004 sechs Spiele in Serie verloren. Isaiah Washington (18 Punkte) und Quantez Robertson (14) waren die wichtigsten Stützen beim Frankfurter Erfolg. Erst am Freitag hatten sich die Skyliners von Chefcoach Geert Hammink getrennt.

Pokalsieger FC Bayern zeigte sich 43 Stunden nach der knappen Euroleague-Niederlage gegen Dauerrivale Alba Berlin gut erholt. Die Münchner gewannen ihr Heimspiel gegen Syntainics MBC aus Weißenfels nach ein paar Startschwierigkeiten mit 87:66 (37:37). Nationalspieler Andreas Obst, der erst in dieser Woche bis 2026 beim FC Bayern verlängerte, steuerte 27 Punkte bei. Dabei traf er sieben Dreipunktewürfe.

Statistik

MHP Riesen Ludwigsburg - Alba Berlin 77:83 (18:22,20:19,20:20,19:22)

Punkte MHP Riesen Ludwigsburg: Kuhse 18, Johnson 17, Dunn 12, Hubb 10, Edigin 6, Bartolo 5, Jacob Patrick 5, Miller 4

Alba Berlin: Smith 28, Lo 17, Mattisseck 9, Lammers 8, Procida 7, Sikma 7, Koumadje 5, Olinde 2

Zuschauer: 4000

FC Bayern München - Synt. MBC Weißenfels 87:66 (14:22,23:15,24:14,26:15)

Punkte FC Bayern München: Obst 27, Winston 13, Walden 10, Lucic 8, Weiler-Babb 8, Zipser 8, Gillespie 6, Cheatham 5, Bonga 2

Synt. MBC Weißenfels: Breunig 12, Mushidi 11, Clyburn 10, Callison 9, Darden 8, Jelks 5, Bryant 4, Reynolds 3, Ballock 2, Caisin 2

Zuschauer: 6500

EWE Baskets Oldenburg - Hamburg Towers 94:58 (23:15,31:14,16:21,24:8)

Punkte EWE Baskets Oldenburg: D. Russell 33, Pjanic 16, Juiston 14, Drechsel 9, Klassen 9, Gravett 6, Holyfield 5, Agbakoko 2

Hamburg Towers: Childs 15, Meisner 11, Polite 11, Davis 10, Hinrichs 4, Samar 2, Taylor 2, Wohlfarth-Bottermann 2, Philipps 1

Zuschauer: 6000

Löwen Braunschweig - MLP Academics Heidelberg 89:82 (25:19,30:24,14:19,20:20)

Punkte Löwen Braunschweig: Myles 30, Krämer 24, Hobbs 9, van Slooten 9, Sleva 6, B. Tischler 5, Fru 4, Amaize 2

MLP Academics Heidelberg: Kesteloot 19, McVeigh 16, E. Washington 14, Hundt 13, Coleman 9, B. Griffin 6, Ugrai 3, Herzog 2

Zuschauer: 3006

Fraport Frankfurt - Niners Chemnitz 89:84 (21:25,21:21,24:17,23:21)

Punkte Fraport Frankfurt: Washington 18, Robertson 14, Wank 14, Cooke Jr. 12, Frazier 12, Tubutis 10, Lewis 9

Niners Chemnitz: Filipovity 18, Velicka 13, Yebo 12, Susinskas 11, W. Clark 10, Weidemann 7, Lockhart 6, Uguak 5, Osborne 2

Zuschauer: 4880