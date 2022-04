Alba muss länger auf Schneider verzichten - Eriksson macht Fortschritte

Meister Alba Berlin muss in der Endphase der Hauptrunde auf Tim Schneider verzichten. Marcus Eriksson sieht Licht am Ende des Tunnels.

Schneider zog sich kürzlich einen Meniskusriss zu und wurde am Mittwoch im Unfallkrankenhaus Berlin operiert. "Tim muss in den kommenden zwei Wochen mit Gehhilfen laufen. Danach können wir langsam wieder die Belastung aufbauen. Wann er genau zurückkehren kann, ist noch nicht absehbar", sagte Teamarzt Dr. Moritz Morawski.

Erikssons Sehnenentzündung heilt langsam

Eriksson leidet indes bereits seit Ende Januar an einer Plantarsehnenentzündung unter dem linken Fuß. "Das kann eine sehr langwierige Verletzung sein. Da die Entzündung unter der Fußsohle liegt, kann man das Bein während des Heilungsprozesses fast gar nicht belasten", so Morawski. Inzwischen gehe die Entzündung jedoch allmählich zurück, leichtes Joggen und Werfen ist wieder möglich. Auch bei Eriksson sei jedoch nicht vorhersehbar, wann der Heilungsprozess abgeschlossen ist.

Gute Nachrichten gibt es bei Ben Lammers, der nach einem Muskelfaserriss im Gesäß kurz vor seinem Comeback steht.

Drei BBL-Heimspiele in Serie

Alba, das in der Euroleague-Hauptrunde gescheitert ist, hat in den nächsten Tagen drei Liga-Heimspiele am Stück vor der Brust und will die Tabellenführung in der BBL übernehmen. Am Freitagabend kommt Ex-Serienmeister Brose Bamberg zum Traditionsduell in die Hauptstadt.