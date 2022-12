Alba müht sich zum Sieg - Bayern Tabellenführer

Nach dem Pokal ging es am Dienstag direkt in der BBL weiter. Alba Berlin fuhr einen knappen Sieg in Braunschweig ein, die Bayern setzten sich gegen Oldenburg durch und sind jetzt Erster.

Alba Berlin hat mit dem siebten Sieg vorerst zum Führungsduo aus Bonn und München aufgeschlossen. In einem Nachholspiel kam der deutsche Meister am Dienstag zu einem umkämpften 95:90 (44:43)-Sieg bei den Basketball Löwen Braunschweig. Die erfolgreichsten Schützen in der Volkswagenhalle waren Johannes Thiemann mit 15 Punkten auf Berliner Seite und David Krämer mir 31 Zählern für die Gastgeber.

In Braunschweig schaffte es in der ersten Halbzeit keine Mannschaft, sich vom Kontrahenten abzusetzen, sodass die Berliner mit einem Punkt Vorsprung in die Kabinen gingen. Nach dem Seitenwechsel konnte das Team von Alba-Coach Israel Gonzalez im dritten Viertel Braunschweig auf elf Punkte distanzieren und zehrte von dem Vorsprung bis zum Schluss.

Zeit zum Ausruhen bleibt Alba nicht. Am Donnerstag folgt das Euroleague-Spiel gegen Fenerbahce Istanbul, am Samstag gastiert medi Bayreuth in der Hauptstadt.

Bayern siegen gegen Oldenburg

Neuer Spitzenreiter ist jetzt Bayern München: Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri schlug die EWE Baskets Oldenburg 81:77 (44:31), US-Guard Cassius Winston gelangen 23 Punkte. Allerdings haben der Zweite Bonn sowie der Dritte Alba jeweils ein Spiel weniger absolviert als die Münchner.

Im Duell zweier Mittelfeld-Mannschaften setzten sich die Niners Chemnitz gegen die MLP Academics Heidelberg 87:78 (44:49) durch und hielten damit ihren Gegner auf Distanz.

Löwen Braunschweig - Alba Berlin 90:95 (20:25,23:19,17:27,30:24)

Punkte Löwen Braunschweig: Krämer 31, Turudic 18, Amaize 10, N. Tischler 9, Hobbs 8, van Slooten 5, Bango 4, B. Tischler 3, Aydinoglu 2

Alba Berlin: Sikma 15, Thiemann 15, Lo 13, Olinde 13, Koumadje 12, Zoosman 10, Wetzell 6, Blatt 5, Delow 4, Procida 2

Zuschauer: 3002

Niners Chemnitz - MLP Academics Heidelberg 87:78 (19:19,25:30,25:17,18:12)

Punkte Niners Chemnitz: Uguak 17, Weidemann 14, Filipovity 10, Susinskas 10, Yebo 9, W. Clark 8, Velicka 8, Richter 6, Lockhart 5

MLP Academics Heidelberg: E. Washington 21, Davis 12, Coleman 11, Kesteloot 10, Ugrai 7, Lasisi 6, Griffin 4, Vargas 3, Herzog 2, Würzner 2

Zuschauer: 2977