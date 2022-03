Alba marschiert weiter - Crailsheim im Europe Cup raus

National und international waren am Mittwoch deutsche Teams im Einsatz. In der BBL feierte Alba einen klaren Sieg gegen Braunschweig - den elften Pflichtspielsieg in Folge. Auf europäischer Bühne musste sich Crailsheim verabschieden. Auch Ludwigsburg musste einen Rückschlag hinnehmen.

Gute Laune: Luke Sikma (2.v.li.) & Co. feierten am Mittwoch einen Heimsieg. IMAGO/camera4+

Alba Berlin hat seine seit fast sechs Wochen anhaltende Erfolgsserie auf stolze elf Siege ausgebaut. Der deutsche Meister und Pokalsieger schlug die Löwen Braunschweig in der Bundesliga 95:80 (42:37) und verbesserte sich mit 32:10 Punkten auf Tabellenplatz drei. Spitzenreiter Bayern München (36:12) und die Telekom Baskets Bonn (36:14) haben allerdings drei bzw. vier Spiele mehr absolviert.

Berlin um Topscorer Jaleen Smith (19 Punkte) setzte sich im dritten Viertel (30:18) entscheidend ab. Die Braunschweiger konnten den Favoriten, der wettbewerbsübergreifend seit dem 4. Februar nicht verloren hat, in den letzten zehn Minuten nicht mehr in Verlegenheit bringen. Die Löwen stehen mit 18:28 Punkten im Tabellenmittelfeld.

Die Fraport Skyliners aus Frankfurt verloren das Kellerduell gegen s.Oliver Würzburg 61:69 (25:44) und rutschten mit nun 10:36 Punkten hinter die JobStairs Giessen 46ers (10:34) auf den letzten Platz ab. Würzburg (14:34) gelang ein Big Point.

Crailsheim verpasste Europe-Cup-Halbfinale

Die Crailsheim Merlins haben derweil am Mittwoch den Einzug ins Halbfinale im FIBA Europe Cup verpasst. Nach dem 71:68-Sieg im Hinspiel verloren die Merlins beim niederländischen Club ZZ Leiden 77:85 (49:53).

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und trafen fast jeden Wurf. Doch Stück für Stück lief es für die Merlins besser, und so gingen sie im zweiten Viertel auch erstmals in Führung. Die Grundlage dafür war ihre starke Dreier-Quote von 64 Prozent. Dennoch lagen sie zur Pause wegen Schwächen in der Defensive mit 49:53 zurück.

In der zweiten Hälfte taten sich die Merlins dann offensiv enorm schwer und trafen nicht mehr so hochprozentig. So konnte Leiden auf bis zu 15 Punkte davonziehen. Zwar verkürzte das Team von Trainer Sebastian Gleim den Abstand noch bis zum Ende, aber für den Halbfinal-Einzug reichte es nicht mehr.

Ludwigburg bangt ums Viertelfinale

Die MHP Riesen Ludwigsburg müssen derweil in der Champions League weiter um den Einzug in das Viertelfinale bangen. Gegen Hapoel U-NET Holon aus Israel verlor der Bundesligist am Mittwoch 68:71 (24:28).

Ludwigsburg erwischte in heimischer Halle einen enorm schwachen Start in der Offensive und traf in der ersten Halbzeit lediglich zehn von 39 Würfen. Immerhin verteidigte das Team von Trainer John Patrick aufmerksam, so dass die Israelis nur mit einer knappen 28:24-Führung in die Pause gingen.

In der zweiten Hälfte fanden die Hausherren dann zwar ihren offensiven Rhythmus und konnten im Schlussviertel sogar ausgleichen. Die Ludwigsburger ließen dem Gegner aber in der Defensive mehr Räume und mussten so erneut eine Niederlage gegen Holon hinnehmen. Am kommenden Mittwoch ist damit ein Sieg bei Galatasaray Istanbul nötig, um in das Viertelfinale einzuziehen.