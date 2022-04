Alba in den Play-offs - Bamberg gewinnt Krimi gegen Ulm

Alba Berlin hat in Göttingen das fünfte Spiel in Serie gewonnen. Bamberg hat sich in einem packenden Basketball-Spiel gegen Ulm durchgesetzt und wahrt damit die Chance auf die Play-offs.

Der Meister bezwang am Sonntag auswärts die BG Göttingen mit 92:86 (44:53), fuhr seinen insgesamt 21. Saisonerfolg ein und ist rechnerisch nicht mehr von den ersten acht Plätzen zu verdrängen. Nach dem fünften Erfolg nacheinander bleiben die Berliner Tabellendritter, haben mit sechs Niederlagen aber ligaweit die wenigsten auf dem Konto.

Zu Beginn bestimmte aber ein Göttinger die Begegnung: Der ehemalige NBA-Spieler Jeremiah Martin führte die Hausherren mit zehn Punkten in sechs Minuten zum 14:13-Start. Im zweiten Durchgang trumpfte Stephen Brown auf, mit 20 Zählern in der erste Hälfte war der Guard hauptverantwortlich für die 53:44-Führung der Gastgeber zur Pause.

Die Berliner glichen nach einem 11:2-Auftakt in die zweite Hälfte aus und verloren nun seltener den Ball. In einem abwechslungsreichen vierten Viertel verloren die Göttinger in der Schlussphase den Rhythmus: In den letzten viereinhalb Minuten punkteten sie nicht mehr, die Berliner beendeten die Partie mit einem entscheidenden 8:0-Lauf. Nationalspieler Maodo Lo war Berlins Topscorer und erzielte sieben seiner 20 Punkte im Schlussabschnitt.

Bamberg behält in der Overtime die Nerven

Die Partie zwischen Bamberg und Ulm hatte es auf jeden Fall in sich. Beide Teams schenkten sich nichts, beim Stand von 88:88 ging die Partie in die Verlängerung. Auch dort ging es extrem eng zur Sache, die ersten fünf Extraminuten reichten nicht aus, es ging in die zweite Overtime. Dort waren es am Ende drei Freiwürfe von Chris Dowe, die den Hausherren einen 115:114-Sieg bescherten.

Bei Brose waren Akil Mitchell und Christian Sengfelder mit 23 Punkten am treffsichersten. Die meisten Punkte im Spiel erzielte dagegen Ulms Jaron Blossomgame mit 37 Zählern. Durch diesen Sieg hofft Bamberg, aktuell Zehnter, weiterhin auf die Play-offs.

BG Göttingen - Alba Berlin 86:92 (24:23,29:21,21:27,12:21)

Punkte BG Göttingen: Brown 24, Martin 23, Frey 12, Hartwich 6, Kamp 6, Grimes 5, Roberson 5, Vargas 3, Hujic 2

Alba Berlin: Lo 20, Smith 16, Blatt 12, Thiemann 10, Da Silva 9, Sikma 8, Koumadje 6, Mattisseck 5, Zoosman 4, Olinde 2

Zuschauer: 2481

Brose Bamberg - ratiopharm Ulm 115:114 n.2.V. (19:18,18:25,28:22,23:23,15:15,12:11)

Punkte Brose Bamberg: Mitchell 23, Sengfelder 23, Robinson 19, Dowe 15, Geben 10, Kyzlink 10, Prewitt 8, Ogbe 4, Lockhart 3

ratiopharm Ulm: Blossomgame 37, Thornwell 27, Christon 12, Jallow 10, Klepeisz 10, S. Evans 8, Günther 8, Zugic 2

Zuschauer: 3559