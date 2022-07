Alba holt slowenisches Talent - Neuzugänge auch für Ulm, Ludwigsburg, Bamberg und Rostock

Alba Berlin hat ein slowenisches Toptalent verpflichtet. Und auch andere Bundesligisten um die MHP Riesen Ludwigsburg und Brose Bamberg haben noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Der deutsche Meister Alba Berlin hat das slowenische Toptalent Ziga Samar verpflichtet. Wie die Berliner am Freitag bekanntgaben, kommt der 21 Jahre alte Aufbauspieler vom spanischen Erstligisten Fuenlabrada CB und erhält bei Alba einen Vierjahresvertrag. Samar, der unter anderem in der Jugendabteilung von Real Madrid gespielt hatte, wurde in der vergangenen Saison in das Team der besten Nachwuchsspieler gewählt.

"Seine Spielweise und sein Charakter passen perfekt zu Alba. Er hat ein enormes Potenzial. Gleichzeitig passt Alba perfekt zu ihm", sagte Sportdirektor Himar Ojeda: "Wir werden ihm helfen, sein Potenzial weiter auszuschöpfen und ihm die Möglichkeit geben, sich zu einem Spieler auf absolutem Topniveau zu entwickeln."

Dunn trifft von außen - 2,12-Meter-Center für Brose

Neu in Ludwigsburg: Jhonathan Dunn, hier gegen KeVaughn Allen (re.). IMAGO/Belga

Vom niederländischen Klub ZZ Leiden kommt der US-Amerikaner Jhonathan Dunn zu den MHP Riesen Ludwigsburg, wie die Barockstädter am Freitag mitteilten. Der 24-Jährige gilt als starker Distanzschütze. "Jhonathan Dunn war in Leiden zuletzt maßgeblich daran beteiligt, dass seine Mannschaft den Gewinn einer Meisterschaft und den Einzug ins Europapokalfinale feiern konnte", sagte Ludwigsburgs Cheftrainer Josh King. "Mit seinen Offensivqualitäten wird er in unserem Team als Scorer eine wichtige Rolle spielen."

Brose Bamberg hat den israelischen Center Gabriel Chachashvili verpflichtet. Laut Mitteilung der Oberfranken vom Freitag unterschreibt der 22-Jährige einen Zweijahresvertrag. "Gabi ist ein junger, talentierter Spieler mit großen Ambitionen. Obwohl er Angebote von anderen großen Vereinen hatte, entschied er sich für Brose", äußerte Bambergs Trainer Oren Amiel laut Vereinsmitteilung. Zuletzt spielte der 2,12 Meter große Basketballer für den israelischen Klub Hapoel Galil Elyon.

US-Guard für Rostock - Malier Konate nach Ulm

Aufsteiger Rostock Seawolves präsentierte mit dem US-Amerikaner JeQuan Lewis den ersten US-Neuzugang für die Saison. Der Guard unterschrieb für ein Jahr. Lewis spielte im College-Bereich für die Virginia Commonwealth University, danach in der NBA G-League für Wisconsin Herd, Farmteam der Milwaukee Bucks und anschließend in Südkorea, Griechenland (PAOK Saloniki), Israel (Ramat HaSharon) und Estland (Kalev Tallinn).

ratiopharm Ulm hat den malischen Nationalspieler Sagaba Konate unter Vertrag genommen. Der 25-Jährige unterschrieb für zwei Jahre, wie die Schwaben am Freitag mitteilten. Zuletzt spielte der Center für Pallacanestro Triest in Italien. "Big Men müssen im Basketball besonders viel leisten: übers Feld von Grundlinie zu Grundlinie laufen, Blöcke stellen, Würfe blocken, rebounden und dann natürlich auch selbst Punkte machen. Ja, für all das besitzt Sagaba beeindruckende Voraussetzungen", sagte Ulms Headcoach Anton Gavel über den Neuzugang. "Andererseits ist er noch jung und sein bestes Basketballalter steht ihm noch bevor."