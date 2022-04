Alba hält Panathinaikos auf Distanz - Bayern unterliegt Anadolu und trifft auf Barcelona

Während die diesmal unterlegenen Bayern in der Euroleague schon für die Play-offs qualifiziert sind, haben sich die Hoffnungen von Alba Berlin trotz Sieg über Panathinaikos Athen zerschlagen.

Jaleen Smith treibt das Spiel an: Alba Berlin im Duell mit Panathinaikos. City-Press via Getty Images

Bayern München wird als Tabellenachter in die Play-offs gehen und trifft im Viertelfinale auf Titelfavorit FC Barcelona. Durch die 76:81 (39:44)-Niederlage am Mittwoch bei Anadolu Efes Istanbul aus der Türkei kann sich der Bundesligist einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde bei einer Bilanz von 13:14-Siegen nicht verbessern. Zum Abschluss gastiert die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri am Freitag (20.45 Uhr/Magentasport) bei Real Madrid.

Die Münchner liefen im zweiten Euroleague-Spiel innerhalb von 48 Stunden einem Rückstand hinterher. Phasenweise führten die Gastgeber mit zwölf Zählern (23:35/24. Minute), weil Anadolu-Profi Shane Larkin kaum zu halten war. Bis zur Pause kamen die Bayern noch auf fünf Zähler heran.

Im dritten Viertel hielten die Gäste das Spiel lange Zeit offen. Jedoch schaffte es das Trinchieri-Team nicht, die Partie zu drehen. Immer wieder kamen Larkin oder der Franzose Adrien Moerman zu einfachen Punkten. Am Ende brachte der Euroleague-Champion den knappen Vorsprung über die Zeit. Bester Schütze bei den Münchnern war Augustine Rubit mit 15 Punkten. Nationalmannschafts-Center Tibor Pleiss kam bei den Türken auf neun Zähler.

Alba Berlin gewinnt letztes Heimspiel gegen Panathinaikos

Alba Berlin hast sein letztes Heimspiel in dieser Euroleague-Saison gewonnen. Am Mittwochabend siegte der deutsche Meister vor 4355 Zuschauern gegen den griechischen Meister Panathinaikos Athen mit 87:78 (42:40). Die Play-offs waren für die Berliner aber schon vorher nicht mehr zu erreichen. Für Alba war es der zwölfte Sieg im 27. Spiel. Beste Berliner Werfer waren Oscar da Silva mit 16 und Christ Koumadje mit zwölf Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste nur noch auf den Langzeitverletzten Marcus Eriksson und Ben Lammers verzichten. Beide Teams machten zu Beginn viel Tempo. Die Berliner zeigten sich dabei aber treffsicherer und gingen auch defensiv engagierter zu Werke. So konnten sie sich schon im ersten Viertel auf 28:13 absetzen.



Anschließend wachte Panathinaikos auf, hielt jetzt vor allem physisch deutlich mehr dagegen. Hinzu kamen fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen gegen die Berliner. Davon ließ sich Alba beeindrucken. Bis kurz vor der Halbzeit schmolz der Vorsprung auf zwei Zähler.

Nach dem Seitenwechsel agierte Alba wieder konzentrierter und baute den Vorsprung bis zum Ende des dritten Viertels auf 69:55 aus. Die Griechen gaben nicht auf und blieben dran. Doch die Berliner brachten den Vorsprung über die Zeit.

Frankfurt stürzt Richtung 2. Liga

Für die Fraport Skyliners rückt der Abstieg aus der BBL immer näher. Die Frankfurter verloren am Mittwoch bei der BG Göttingen 72:76 (29:42) und kassierten die vierte Niederlage in Folge. Mit 12:44 Punkten liegt der Tabellenletzte weiter deutlich hinter dem rettenden 16. Platz zurück. Der deutsche Meister von 2004 lag ab der sechsten Minute hinten, kam lediglich im dritten Viertel noch einmal auf zwei Punkte heran.

Euroleague

Anadolu Efes Istanbul - Bayern München 81:76 (44:39)

Beste Werfer: Larkin (20), Moerman (17), Simon (13), Dunston (10) für Istanbul - Rubit (15), Sisko (11) für München.

EuroCup

Türk Telekom Ankara - Hamburg Towers 95:70 (49:42)

Beste Werfer: Perez (17), Dawkins (17), Ogut (14), Johnson (12), Clemmons (11) für Ankara - Brown (21), Bluiett (18), Kotar (12) für Hamburg.

BBL, 17. Spieltag

BG Göttingen - Fraport Frankfurt 76:72 (19:15,23:14,12:19,22:24)

Punkte BG Göttingen: Martin 24, Grimes 11, Roberson 11, Frey 9, Brown 6, Kamp 6, Vargas 6, Hujic 3; Fraport Frankfurt: Moore 15, Robertson 15, Cherry 9, Haarms 8, Ponitka 7, McLean 6, Schoormann 5, Wank 5, Brenneke 2; Zuschauer: 1721