Alba gegen Ulm: Neuer Modus aus "organisatorischen Gründen"

Die Viertelfinalserie der BBL-Play-offs zwischen Meister Alba und ratiopharm Ulm wird aus organisatorischen Gründen in einem anderen Modus ausgetragen.

Im Gegensatz zu den drei anderen Viertelfinal-Serien werden die Duell zwischen Alba Berlin und ratiopharm Ulm in einem anderen Modus ausgetragen. Das Heimrecht wechselt nach jedem Spiel, laut Klubangaben hat das "organisatorische Gründe". Berlin, Ulm und die BBL einigten sich drauf.

Eigentlich hat das in der Hauptrunde besser platzierte Team zuerst zwei Heimspiele, danach folgen zwei Auswärtsspiele und ein mögliches entscheidendes Duell wieder in eigener Halle. Es heißt in der Best-of-five-Serie also grundsätzlich 2-2-1, bei Alba (2. der Hauptrunde) gegen Ulm (7.) hingegen 1-1-1-1-1.

Spiel zwei in Ulm

Los geht die Serie am Sonntag (14. Mai, 15 Uhr/"Sport1" und "MagentaSport") in Berlin, am Mittwoch (17. Mai) wird in Ulm gespielt, am Freitag (19. Mai) wieder bei Alba. Die möglichen Partien vier und fünf wurden für den 24. und 26. Mai angesetzt.

In den anderen Serien treffen Hauptrunden-Primus Telekom Baskets Bon und die Chemnitz Niners, Bayern München und die BG Göttingen sowie die EWE Baskets Oldenburg und die MHP Riesen Ludwigsburg aufeinander. Diese Serien starten erst am 16. bzw. 17. Mai.

