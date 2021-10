Alba gegen Bayern: "Eine neue Geschichte, die ab jetzt geschrieben wird"

Am Donnerstagabend (20 Uhr) treffen in der Euroleague Alba Berlin und Bayern München aufeinander. Im Vorfeld spricht Alexander Frisch, Ex-Profi und "MagentaSport"-Kommentator, über das Duell, die Rivalität der beiden Klubs und die Basketball-Begeisterung in Deutschland.

Alexander Frisch gehört bei Basketball-Spielen zu den bekannten Kommentatoren-Stimmen von "MagentaSport". Der ehemalige Profi spielte zu seiner aktiven Zeit unter anderem für Alba Berlin, die Skyliners Frankfurt, den MBC und die BG Göttingen. Der 46-Jährige ist heute hauptberuflich als Richter tätig.

Herr Frisch, am Donnerstag (20 Uhr, LIVE! bei "MagentaSport" und im Ticker bei kicker) findet das Euroleauge-Duell zwischen Alba Berlin und Bayern München statt. Wer ist aus Ihrer Sicht der Favorit?

Beide Mannschaften mussten zu Beginn der noch frühen Saison schwierige Situationen meistern. Bayern hat am Dienstag mit Armani Mailand die im Moment beste Mannschaft der Euroleague geschlagen. Deswegen würde ich sagen, sind die Münchner leicht favorisiert. Alba hat noch große Ausschläge nach unten und nach oben. Am Freitag haben sie in Belgrad gewonnen, eines der schwersten Auswärtsspiele in der Euroleague vor begeisterten Zuschauern. Zwei Tage später kriegen sie gegen Göttingen zu Hause nur 59 Punkte hin.

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat das Duell bereits angeheizt ("Wir haben mit Alba noch eine Rechnung offen") und auf die verlorene Meisterschaftsserie in der Vorsaison verwiesen. Das Team müsse sich "zerreißen". Wie schaut man in Berlin dem Duell entgegen?

Ich kann mir vorstellen, dass im Umfeld der Bayern und auch einige Spieler tatsächlich eine Rechnung offen haben, zum Beispiel Vladimir Lucic. Der hat sicherlich im Kopf, was da in den letzten zwei Jahren zwischen Berlin und Bayern passiert ist. Man muss aber auch sehen, dass beide Mannschaften viele neue Spieler haben. Ob die schon gleich am Anfang die Tragweite erkennen, weiß ich nicht. Das wird sich mit der Zeit ergeben. Die Ansätze sind sowieso etwas unterschiedlich. Die Münchner sehe ich als Gesamtkonstrukt, das von den Fußballern mit der "Mia san mia"-Mentalität geprägt ist. Eine unbedingte Siegermentalität, in der jedes Spiel zählt. Alba geht einen etwas anderen Weg. Sie wollen natürlich auch gewinnen, haben aber etwas weniger Druck und können sich deshalb Zeit für die Gesamtentwicklung des Teams nehmen.

Alexander Frisch ist Kommentator bei "MagentaSport". MagentaSport

Alba Berlin hat im Sommer einen ziemlichen Umbruch vollzogen. Ist damit zu rechnen, dass die Entwicklung zu einer absoluten Spitzenmannschaft diesmal länger dauert?

Berlin steht am Beginn eines neuen Zyklus. Alba hat viele wichtige Schlüsselspieler verloren, Peyton Siva oder Niels Giffey sind Gesichter dieses Vereins gewesen. Dafür gibt es neue Akteure, die in anderen Rollen spielen. Jaleen Smith und Tamir Blatt in einer kleineren, Yovel Zoosman in einer größeren. Das muss sich finden und wird Zeit brauchen. Ohne Oscar da Silva sähe es momentan sowieso noch ganz anders aus. Wenn aber Marcus Eriksson und Ben Lammers wieder fit sind, traue ich Alba eine Entwicklung zu, so dass sie am Ende der Saison mit den Bayern auf ähnlichem Niveau sind.

Hätten Sie erwartet, dass Neuzugang da Silva auf Anhieb so einschlägt?

Nein, das habe ich nicht erwartet. Aber jeder, der sich im Basketball ein bisschen bewegt, weiß, dass er ein Supertalent ist und NBA-Potenzial hat. Das Besondere ist, dass er sich in einem sehr anspruchsvollen und komplexen System so schnell zurechtfindet. Alba lässt sowohl in der Offensive als auch in der Defensive unheimlich viel Entscheidungsfreiheit für den Einzelnen. Es gibt gewisse Prinzipien, aber dann geht es darum, Situationen selbst zu lösen. Das Spiel hat sich mit da Silva ein bisschen verändert, weil Alba auch seine Stärken im Pick-and-roll ausnutzt.

Welchen Einfluss hat Israel Gonzalez, der auf Head Coach Aito folgte? Lässt sich eine Handschrift erkennen?

Gonzalez hat mit vielen Trainern zusammengearbeitet, von denen er etwas mitgenommen hat. Aber die Philosophie von Aito scheint bei ihm am stärksten durch. Trotzdem ist da etwas mehr Pragmatismus dabei. Gonzalez reagiert stärker auf Situationen. Da wird vielleicht eher mal gefoult am Ende und die Uhr gestoppt, mehr Pick-and-roll gespielt und ein bisschen anders verteidigt.

Besteht die Gefahr, dass sich beide deutschen Euroleague-Teams auf Dauer von der BBL absetzen und die Euroleague eine immer größere Rolle einnimmt? In Spanien haben die Topklubs beispielsweise mehrmals mit einem kompletten Ausstieg aus ihren nationalen Ligen gedroht.

Aktuell habe ich nicht die Befürchtung, dass so etwas in Deutschland passiert. Ich schätze Alba und Bayern als zwei Vereine ein, die nicht nur sich selbst, sondern das große Ganze im Blick haben. Momentan gibt es aber eine ganz andere interessante Entwicklung auf dem Markt. Man hatte bislang das Gefühl, die Euroleague sitzt in dem Konflikt mit den nationalen Ligen am längeren Hebel, weil sie die Topteams und bessere Vermarktungschancen hat. Nun scheint es aber so, als ob der Weltverband FIBA und die NBA näher zusammenrücken. Die NBA scheint außerdem ihre Pläne für eine Europa-Liga voranzutreiben - wenn das passiert, sieht alles plötzlich ganz anders aus.

Gerade im Euroleague-Vergleich gehören Bayern und Berlin allerdings noch längst nicht zur Elite. Wieso fällt es den deutschen Klubs schwer, im Vergleich zum Ausland aufzuholen - lässt sich das nur mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erklären?

Nah dran: "MagentaSport"-Kamera am Basketball-Court. imago images/ULMER Pressebildagentur

Das ist sicherlich einer der Hauptgründe. Wir haben im europäischen Basketball keinen fairen Markt. Es gibt aber weitere Gründe. Wenn du in der Euroleague mitspielst, ist das nicht nur für die Trainer und die Spieler, sondern bis ins Backoffice eine ganz andere Herausforderung für den gesamten Klub. Ich finde deshalb, dass die Bayern genau den richtigen Weg eingeschlagen haben. Sicherlich wäre es möglich gewesen, dass sie mit einem deutlich höheren Etat in die Euroleague gegangen wären. Sie wollen aber Schritt für Schritt eine Entwicklung machen.

Die Euroleague bietet attraktiven Sport, aber kann es allein durch sie gelingen, die Begeisterung für Basketball in Deutschland zu steigern? Es gibt schließlich auch zahlreiche Vereine, die sich fernab der Euroleague bewegen.

Ich glaube zunächst mal, dass die Fans von Göttingen oder Gießen froh sind, dass sich die großen Klubs nicht vollkommen auf die Liga konzentrieren, denn so sind Außenseiter-Siege auch weiterhin noch möglich. Das macht die Liga spannend. Was die Diskussion um die Begeisterung für Basketball angeht - ich bin seit über 30 Jahren im Basketball aktiv und seitdem wird diese Debatte geführt. In Deutschland gibt es nun mal zwei Effekte, die maßgeblich sind: Die strahlkräftige NBA kriegt unheimlich viel Aufmerksamkeit ab, der Fußball ist in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Berichterstattung außerdem unheimlich dominant. Das kann man beklagen, ich tue das nicht. In den letzten 15 Jahren hat sich so unheimlich viel im Basketball getan, ob das die NBA- und Euroleauge-Spieler sind, die Trainer- und Jugendausbildung, die gefüllten Hallen oder die Berichterstattung im Fernsehen. Große Schritte sind nicht möglich, aber warum auch? Alba Berlin ist zum Beispiel an Schulen und Kitas präsent und führt Kinder langsam an den Basketball heran. Ich erlebe das selbst, ich mache Mini-Basketball und glaube, das ist eine sehr nachhaltige Arbeit.

Fehlen der Liga traditionsreiche Dauerrivalitäten, die es früher gefühlt häufiger und länger gab?

Ich weiß nicht, ob man da nicht die gute alte Zeit glorifiziert. Man sollte nicht vergessen, dass damals teilweise in Schulturnhallen gespielt wurde. Inzwischen haben wir den Klassiker zwischen Bayern und Alba, vor wenigen Jahren gab es viele tolle Duelle zwischen Bamberg, Bayern und Berlin.

"MagentaSport" betreibt einen unglaublichen Aufwand, um alle Bundesliga-, Euroleague-Partien und auch die Nationalmannschaft zu zeigen. Immer wieder gibt es aber auch Stimmen, die eine Übertragung von Basketball-Spielen in den öffentlich-rechtlichen Sendern fordern. Wie sehen Sie das?

Es soll mir mal jemand erklären, nach welchem Konzept die Öffentlich-Rechtlichen Basketball übertragen sollen. Das funktioniert höchstens mit einzelnen Spitzenspielen. Ich sage das jetzt nicht, weil ich bei "MagentaSport" bin, vielmehr freut es mich als Basketball-Fan, dass der Sport dort mit Leidenschaft und Herz präsentiert wird. "MagentaSport" hat wie die Liga in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen. Wir sind ein Produkt für Basketball-Fans. Den Sprung, auch Fußballfans für Basketball zu begeistern, ist mit diesem Konzept sicher nicht so einfach zu machen. Die einzige Chance, die wir in den letzten Jahren hatten, war die WM 2019. Dafür hatte "MagentaSport" in München ein Studio aufgebaut, tägliche Sendungen produziert, mit Experten, Gästen, Taktik-Analysen gemacht. Wäre das mit einem guten Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft zusammengekommen, hätte sich vielleicht etwas bewegt.

Deutschland ist bei der WM früh ausgeschieden. Glauben Sie, es gibt mit der Heim-EM im kommenden Jahr eine neue Chance?

Das wird sich zeigen. Die Nationalmannschaft ist in jedem Fall ein Zugpferd. Wir haben da Spieler und Typen drin, die eine gewisse Strahlkraft haben können. Das Problem ist aber, dass die Allerbesten relativ schnell wieder weg sind. Wenn jemand beispielsweise nach der EM Maxi Kleber oder die Wagner-Brüder spielen sehen möchte, schaut er sich lieber die NBA-Highlights morgens um 8 Uhr an.

Sie sind im Hauptberuf Richter und parallel dazu Kommentator. Wie vereinen Sie das?

Es ist eine Sondersituation, weil ich früher selbst gespielt habe und aus der Liga komme. Das Kommentieren ist eine Nebentätigkeit, allerdings es ist vor allem mein Hobby. Basketball ist noch immer meine große Leidenschaft. Meine Töchter spielen selbst, wir gucken zusammen die Spiele. Deshalb lässt sich das so bewerkstelligen.

Wenn Sie sich auf ein Spiel wie das zwischen Berlin und Bayern vorbereiten - worauf freuen Sie sich dann persönlich am meisten?

Ich habe immer die Erinnerung an das Spiel 5 in der Halbfinal-Serie 2014/15. Das sind Spiele, in denen am Ende die Luft knistert, in denen es in den letzten zwei Minuten um alles geht - sowas packt mich einfach. Bayern und Berlin werden in der Liga noch zweimal aufeinandertreffen, in den Play-offs auf jeden Fall, in der Euroleague... Es ist eine neue Geschichte zwischen den beiden Teams, die ab jetzt geschrieben wird.