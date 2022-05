Alba führt Bamberg vor - Tränen bei Günther zum Abschied

Die ersten Play-off-Serien der BBL gingen am Donnerstag schon zu Ende - jeweils mit 3:0. Alba fegte Bamberg aus der eigenen Halle, Ludwigsburg gewann ebenfalls deutlich in Ulm. Damit ist auch klar: Die Karriere von BBL-Legende Per Günther ist vorbei.

Der eine ist weiter, der andere raus: Jaleen Smith (li.) und Per Günther. IMAGO/HMB-Media