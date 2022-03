Alba feiert Zoosman - Bayern verliert in Mailand

Am Dienstag waren mit Alba und den Bayern beide deutsche Teams in der Euroleague im Einsatz. Die Berliner machten in Istanbul einen richtig guten Job und gewannen 66:57, die Münchner mussten eine Niederlage hinnehmen. Ulm war hingegen im Eurocup chancenlos.

Alba Berlin feiert den Sieg in Istanbul IMAGO/Seskim Photo

Alba Berlin hat seine Chancen auf das Erreichen der Play-offs in der Euroleague gewahrt. Zwei Tage nach der müden 64:81-Niederlage in der Bundesliga gegen Chemnitz gewannen die stark ersatzgeschwächten Hauptstädter bei Fenerbahce Istanbul mit 66:57 (37:27) und halten mit dem zwölften Sieg im 26. Spiel den Anschluss an den achten Platz, der für die Play-offs reicht. Yovel Zoosman war mit 20 Punkten der erfolgreichste Berliner Werfer.

Alba musste in Istanbul vier Spieler ersetzen. Neben den Langzeitverletzten Marcus Eriksson und Louis Olinde kamen in Kapitän Luke Sikma und Tamir Blatt noch zwei Corona-Fälle hinzu. Die Berliner erwischten einen schlechten Start und lagen schnell 0:7 hinten. Erst nach knapp drei Minuten gelangen die ersten Zähler durch Ben Lammers. Insgesamt sechs Ballverluste im ersten Viertel verhinderten zunächst eine Aufholjagd, ehe Zoosman drei Mal bei drei Versuchen von der Dreierlinie erfolgreich war und Alba mit lediglich drei Punkten Rückstand beim 16:19 in die Viertelpause ging.

Konzentrierter als in den ersten zehn Minuten verteidigte Alba besser gegen die Gastgeber und kam mit einem 27:4-Lauf zu schnellen Punkten sowie einer 37:23-Führung nach 18 Minuten. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams und gestatteten dem Gegner bis zur 25. Minute lediglich jeweils zwei Punkte. Doch durch erneut zwei Dreier von Zoosman konnte Alba den Vorsprung auf 44:31 ausbauen und ging mit zehn Punkten Vorsprung (48:38) in das letzte Viertel. Mit schnellen Punkten stemmten sich die Gastgeber gegen die drohende Niederlage, doch Alba hielt in aufgeheizter Atmosphäre bis zum Schluss gut dagegen.

Bayern verliert in Mailand

Die Basketballer des FC Bayern München haben am Dienstag in der Euroleague eine couragierte Leistung bei Armani Mailand abgeliefert, letztlich aber mit 77:84 (36:33) verloren. Damit kassierte der Bundesligist im Europapokal die dritte Niederlage nacheinander. Bester Münchner Werfer war Vladimir Lucic (26 Punkte).

Die Bayern setzten in der Neuauflage des letztjährigen Playoff-Viertelfinals defensiv Akzente: Nach sechs Minuten hatten sie erst fünf Punkte kassiert, in den ersten vier Minuten des zweiten Viertels gelangen Mailand gar keine Zähler. Offensiv traten die Münchner nicht ganz so überzeugend auf, lagen zur Pause aber dennoch mit 36:33 in Führung.

Im dritten Viertel verloren die Gäste ihren Rhythmus, nach einem 14:23 gingen sie mit einem Sechs-Punkte-Rückstand in den Schlussabschnitt. Dort waren die Bayern immer wieder aus der Distanz erfolgreich und kamen bis auf einen Zähler heran. Doch in der Schlussphase setzte sich Mailand durch einen 6:0-Lauf entscheidend ab.

Trotz der Niederlage rangieren die Münchner mit einer Bilanz von 12:12 Siegen weiter auf dem achten Platz. Dahinter steht mit Alba Berlin der zweite deutsche Euroleague-Vertreter.

Ulm verliert ohne vier Stammspieler klar

Derweil hat Ratiopharm Ulm im Eurocup eine deutliche Heimniederlage einstecken müssen: Am Dienstag unterlag der Bundesligist gegen den türkischen Klub Frutti Extra Bursaspor mit 72:86 (34:53). Ulms Trainer Jaka Lakovic musste auf vier Stammspieler verzichten.

Die Ulmer legten einen 3:16-Fehlstart hin und lagen bereits nach vier Minuten zweistellig zurück. Während die Schwaben für ihre Abschlüsse hart arbeiten mussten, erspielten sich die Gäste immer wieder offene Würfe in Korbnähe und nach Schnellangriffen. Dank Semaj Christon, mit 20 Punkten bester Ulmer, konnten die Gastgeber das zweite Viertel ausgeglichen gestalten, lagen zur Pause dennoch mit 34:53 zurück. In der zweiten Hälfte kamen die Ulmer nicht mehr näher als 13 Zähler heran.

Trotz der Niederlage hatten sich die Ulmer bereits vor der Partie für das Achtelfinale des Eurocups qualifiziert. Am 5. April steht das letzte Vorrundenspiel an, dann gastieren die Schwaben in Valencia.

Fenerbahce Istanbul - Alba Berlin 57:66 (27:37)

Beste Werfer für Istanbul: Mahmutoglu (16)

Beste Werfer für Berlin: Zoosman (20), Smith (14) für Berlin

Armani Mailand - Bayern München 84:77 (33:36)

Beste Werfer für Mailand: Shields (22), Melli (11), Hall (11)

Beste Werfer für München: Lucic (26), Jaramaz (14), Hilliard (11)

ratiopharm Ulm - Bursaspor Basketbol 72:86 (15:32)

Beste Werfer für Ulm: Christon (20), Blossomgame (14), Jallow (12), Bretzel (10)

Beste Werfer für Bursaspor: Hayes (25), Dudzinski (14), Needham (13), Bitim (12), Andrews (11)