Alba dominiert spät - Bonns furioser Zwischenlauf

Meister Alba Berlin läuft in der Liga der Musik hinterher, gab in Würzburg nun aber den Takt vor und gewann ebenso wie Tabellenführer Bonn in Oldenburg. Verfolger Bayern hat abends das kleine Derby gegen Bayreuth vor der Brust.

Umzingelt: Albas Johannes Thiemann (2.v.li.). imago images/HMB-Media